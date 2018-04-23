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İYİ Partili Tolu: Kazandığımız zafer 24 Haziran’ın ayak sesleri

İYİ Parti’ye geçen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür eden İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Esra Tolu, “Seçim çerçevesinde bu kazandığımız zafer 24 Haziran’ın ayak sesleridir” dedi

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24 Haziran seçimleri öncesi İYİ Parti’nin seçimlere girebilmesi için CHP’den 15 vekil istifa ederek İYİ Parti’ye geçti. Aralarında CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet de var. Bu kapsamda İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Esra Tolu, Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.

“CHP ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU”

Başkan Esra Tolu, “Seçimlere girme hakkını resmî kurumlardan almamız gerekirken, kurumlara güven kalmadığından dolayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kıymetli destekleriyle partimiz hakkını söke söke almıştır ve almaya da devam edecektir. Bu bağlamda elini taşın altına koyan CHP’nin tüm vekillerine ve özellikle Kocaeli vekili Fatma Kaplan Hürriyet’e partimiz ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“KURTARICI BİR SEÇİM OLACAK”

Başkan Tolu, “Geleceğinden kaygı duyan her vatanseverin hiç çekinmeden sorumluluk alacağı bir seçim bilincinde olmalıyız. 24 Haziran 2018 seçimleri; kazananın tek adamlık rejimi değil, demokrasinin, adaletin, özgürlüğün en önemlisi gençlerin geleceğe umutla bakabildiği kurtarıcı bir seçim olacaktır. Seçim çerçevesinde bu kazandığımız zafer 24 Haziran’ın ayak sesleridir. 24 Haziran akşamında; güç sarhoşu olanlara asla bir kadını karşılarına almamaları gerektiğini göstereceğiz” şeklinde konuştu.

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