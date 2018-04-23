Erol Ölmez: AKP Kandıra seçime hazır

AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, 24 Haziran’da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kandıra teşkilatının seçimlere hazır olduğunu vurgulayan Başkan Ölmez, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez farklı bir sistemle seçime gidiyoruz. Hükümet sistemi ayrı oylanacak, milletvekillerimiz ayrı seçilecek. Biz AK Parti Kandıra Teşkilatı olarak sandık başkanlarımıza kadar tüm hazırlıklarımızı tamamladık. SKM programlarımızı hazırladık, heyetimizi kurduk, seçim bürolarımızı belirledik. İl başkanlığımızın talimatını bekliyoruz” dedi.

“İNSANLAR BİZE GÜVENİYOR”

Erol Ölmez, “En son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığımız 18 bin 519 oyumuzun daha da üzerine çıkacağımıza inanıyoruz. Vatandaşımızdan beklentimiz o yönde. İnsanlarımız bize güveniyor, Cumhurbaşkanımıza güveniyor, partimize güveniyor. Verdiğimiz sözlerin yerine geldiğini görüyorlar. Yeni hükümet sisteminden beklentilerimiz devletin daha hızlı karar alması yönündedir” şeklinde konuştu.