BBP Kandıra’da bayrak değişimi

Büyütmek için resme tıklayın

BBP ilçe kongrelerine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başiskele ve İzmit ilçe kongrelerini gerçekleştiren BBP, Kandıra teşkilatının kongresini de tamamladı. Kongre sonucunda geçtiğimiz yıl ilçe başkanlığına atanan Kemal Akman görevi Mustafa Zengin’e devretti.