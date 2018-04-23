BBP ilçe kongrelerine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başiskele ve İzmit ilçe kongrelerini gerçekleştiren BBP, Kandıra teşkilatının kongresini de tamamladı. Kongre sonucunda geçtiğimiz yıl ilçe başkanlığına atanan Kemal Akman görevi Mustafa Zengin’e devretti.
Bugün 16:41 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:43 TSİ )
BBP Kandıra’da bayrak değişimi
BBP ilçe kongrelerine kaldığı yerden devam ediyor.
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Bugün 16:41 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz