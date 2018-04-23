Artvinli’den İYİ Parti’ye ziyaret

DYP eski Milletvekili ve İYİ Parti İstişare Kurulu Üyesi Halil İbrahim Artvinli, İYİ Parti Değirmendere Temsilcisi Meryem Sevinç ve yönetimini ziyaret ederek, çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Halil İbrahim Artvinli’ye Av. Raif Kandemir ve İYİ Parti Gölcük Yönetiminde bulunan Karikatürist Yaşar Tosun da eşlik etti. Artvinli, çalışmalarından dolayı Sevinç ve Yönetimine teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.