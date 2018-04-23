DYP eski Milletvekili ve İYİ Parti İstişare Kurulu Üyesi Halil İbrahim Artvinli, İYİ Parti Değirmendere Temsilcisi Meryem Sevinç ve yönetimini ziyaret ederek, çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Halil İbrahim Artvinli’ye Av. Raif Kandemir ve İYİ Parti Gölcük Yönetiminde bulunan Karikatürist Yaşar Tosun da eşlik etti. Artvinli, çalışmalarından dolayı Sevinç ve Yönetimine teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.
Bugün 16:42 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:43 TSİ )
Artvinli’den İYİ Parti’ye ziyaret
DYP eski Milletvekili ve İYİ Parti İstişare Kurulu Üyesi Halil İbrahim Artvinli, İYİ Parti Değirmendere Temsilcisi Meryem Sevinç ve yönetimini ziyaret ederek, çalışmalarından ötürü teşekkür etti.
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Bugün 16:42 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz