Mehmet Özalay: 100 bin imza toplarız

SP Karamürsel İlçe Teşkilatı ilçe divan toplantısında biraya geldi. Toplantıda açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Mehmet Özalay, “Hiçbir siyasi irade, her şey yolundayken erken seçim hatta daha da ötesi baskın seçim kararı almaz. Apar topar bir gecede böyle bir karara imza atılıyorsa emin olun ki şartlar çok kötü olduğundan ve de her geçen gün daha da kötüleşeceğinden dolayıdır” dedi.

“SON KUYRUK OLACAK”

İlçe Başkanı Mehmet Özalay, “Fabrikaları bile satışa çıkaran hükümet ekonomik gidişatın çok kötü olduğunu görünce 2019'a kadar bekleyemedi. Erken seçim kararı şartların zorluğundan ve siyaseti 2019'a kadar götüremeyeceğinden dolayı alınmıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki Saadet Partisi'nin medyada bir numara olması, sosyal medyada çok konuşuluyor olması ve illerde yüzlerce araçlık konvoyla oluşturması bu kararda iteleyici faktör olmuştur. Saadet Partisi’nin göstereceği aday için toplanacak 100 bin imza için ilçe seçim kurulları önünde öyle bir kuyruk oluşturacağız ki bu insanların gördüğü son kuyruk olacak” dedi.