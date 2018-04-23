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Dereli ve Yenimahalle’de bisiklet heyecanı

İzmit Belediyesi’nin ‘Haydi Bisikletle Okula’ projesi kapsamında Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu ve Yeni Mahalle Ortaokulu’ndan 188 öğrenciye bisikletleri verildi.

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İzmit'teki bisiklet dağıtımları devam ediyor. ‘Haydi Bisikletle Okula’ projesi kapsamında Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu ve Yeni Mahalle Ortaokulu’ndan 188 öğrenciye daha düzenlenen törenle bisikletleri teslim edildi. Düzenlenen bisiklet dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İzmit İlçe yöneticisi Cemil Karaca, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

“ÇOCUKLAR ÖNCELİĞİMİZ”

Öğrencilerin şiir okumasıyla başlayan dağıtım töreninde konuşan Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu Müdürü İsa Dede, Başkan Doğan’a eğitime katkıları ve bisiklet dağıtımları için teşekkür etti. Başkan Doğan ise “Çocukların mutluluğu hepimizi etkiliyor. Bizim aile yapımızda çocuklar her şeyden önemlidir. Çocuklarımızın mutluluğu her zaman önceliğimiz oluyor.  Türkiye’nin ilk çocuk doktoru belediye başkanı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu yaklaşımla çalışıyor ve Türkiye’ye örnek sayısız örnek projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

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