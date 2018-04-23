23 Nisan çocukları Maşa ile Koca Ayı’yla eğlendi

Çocukların severek takip ettiği Maşa isimli küçük bir kızla sirkten emekli bir ayının maceralarını konu alan ‘Maşa ile Koca Ayı’ müzikli çocuk gösterisi, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’ndeki büyük sahnede çocuklara eğlenceli bir gösteri sundu. Sahne yanına kurulan iki adet dev ekrandan da gösteriyi izleyen katılımcılar, Maşa ile Koca Ayı’nın ormandaki maceralarını keyifle izledi.
YÜZLERCE MİNİK İZLEDİ
Müzikli çocuk gösterisini yüzlerce minik, keyifle izledi. Çocukların sevgilisi ikili Maşa ile Koca Ayı, birbirinden eğlenceli şarkıları ile dans etti. Çocuklarla tanışan karakterler onlarla fotoğraf çekimi gibi keyifli etkinliklerle izleyicileri eğlenceye doyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz