İmar müdürleri Yelken’de buluştu

Her ay farklı bir ilçede düzenlenen Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe belediyesinin imar ve şehircilik, planlama, yapı kontrol müdürlerinin katıldığı genel değerlendirme toplantısı, bu ay Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Yelken Kafe Restoran ve Düğün Salonu’ndaki toplantıya Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, başkan yardımcıları ile belediyelerin imarla ilgili teknik personelleri katıldı.

“ÇARPIK YAPILAŞMAYA İZİN YOK”

Kocaeli genelindeki belediyelerde görev alan imar yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Derince Belediyesi olarak imara aykırı düzenlemelere ve çarpık yapılaşmaya kesinlikle izin vermezken, kentimize estetik katan çalışmalara ise hep birlikte imza atıyoruz” dedi.