Yaşını almış gençler diplomalarını aldı

Körfez Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi Hereke MYO her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın eşi Bilge Baran’ın yanı sıra, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli’nin eşi Nükhet Denli, Ömer İsmet Uzunyol MYO Proje Koordinatörü ve Öğretim Görevlisi Ayfer Özmen, Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nigar Yağız, Kocaeli ve Tavşancıl Huzurevi sakinleri ve öğrenciler katılım sağladı.

MUTLU OLDULAR

Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Geçmişten Geleceğe Uzanan Eller’ projesiyle hem huzurevi sakinleri, hem öğrenciler birlikte keyifli zaman geçirdiler. Körfez Kent Konseyi gençlik meclisi müzik kulübü sahne performansıyla salonda bulunan misafirleri büyüledi. Programa katılan yaşlılar, gençlerin performansına şarkılarla eşlik ettiler.

YAŞLILAR KEP ATTI

“Geçmişten Geleceğe Uzanan Eller “ programında, Kocaeli ve Tavşancıl huzurevi sakinleri öğrenci olup, cübbe giydiler. Mutlulukları gözlerinden okunan yaşlılarla, öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Programda misafirlere Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO öğretim görevlisi Ayfer Özmen hitap etti.

BARAN’A TEŞEKKÜR

Özmen, “Başımızın tacı olan yaşlılarımızla bir arada olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Körfez Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz ‘Geçmişten Geleceğe Uzanan Eller’ etkinliğine katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Ama burada teşekkürün en büyüğü kıymetli Körfez Belediye Başkanımız İsmail Baran ve değerli eşi Bilge Baran hanımefendiyedir. Her zaman yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımıza ve eşi Bilge Baran’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum“ dedi.