Gülce, şirkette İnsan Kaynakları Müdürü’ne “Kadınlara İş’te Fırsat Eşitliği Projesini” sordu ve daha çok kadın çalışanın işe alınması talimatını verdi. Gülce, ayrıca elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılması için tüketicilerin bilgilendirilmesini istedi. Gülce, tasarrufla hem ülkemizin hem de tüketicilerin kazançlı çıkacağını, çocukların da daha güzel bir dünyada yaşayacağını söyledi. Bekir Sami Güven’in çocuklara verdiği hediyeler, pasta ikramı ve fotoğraf çekimlerinin ardından öğrenciler ziyaretlerini sonlandırdılar.
Bugün 17:03 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 17:04 TSİ )
Güven koltuğunu devretti
Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (SEDAŞ) Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Bekir Sami Güven, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu, Bil İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Gülce Memiş’e devretti.
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Bugün 17:03 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz