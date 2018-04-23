Güven koltuğunu devretti

Gülce, şirkette İnsan Kaynakları Müdürü’ne “Kadınlara İş’te Fırsat Eşitliği Projesini” sordu ve daha çok kadın çalışanın işe alınması talimatını verdi. Gülce, ayrıca elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılması için tüketicilerin bilgilendirilmesini istedi. Gülce, tasarrufla hem ülkemizin hem de tüketicilerin kazançlı çıkacağını, çocukların da daha güzel bir dünyada yaşayacağını söyledi. Bekir Sami Güven’in çocuklara verdiği hediyeler, pasta ikramı ve fotoğraf çekimlerinin ardından öğrenciler ziyaretlerini sonlandırdılar.