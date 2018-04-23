Çağdaş Hekimler seçime hazır!

Kocaeli Tabip Odası 28 Nisan Cumartesi günü genel kurulunu yapacak, 29 Nisan Pazar günü de başkanını seçecek. İki listeli seçim öncesi mevcut başkan Prof. Dr. Aynur Yazıcı Karadenizli, adaylardan Op. Dr. Zeki Hamşioğlu, Hamşioğlu’nun yönetiminde yer alan Dr. Berra Akgül Gürkan ve Dr. Aykut Çelik gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

“DERNEK DEĞİLİZ”

Kocaeli Üniversitesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aynur Yazıcı Karadenizli, Çağdaş hekimler olarak hedeflerinden bahsederek, “ Tabip Odamız 1953 yılında kuruldu. Dernek değiliz. Kamu kurumu niteliği taşıyan, hekimlerimizin özlük ve meslek haklarının kanunla tanımlandığı bir kurumuz” açıklamasını yaptı.

“KATKI SUNMAYA DEVAM”

Karadenizli, “Hekimlerimiz mutsuz. Bu iş resmen serbest piyasaya dönüştü. Devamlı yer değiştirme durumu söz konusu. Hekimlerimiz ellerinde çanta ile bir o hastane, bir bu hastane mekik dokuyor. Yıllar boyu derin uykusu olmamış, en özel anlarını hastanede geçiren, sosyallik konusunda diğer meslek gruplarına göre hayli geride kalmış hekimlerimizin maddi ve manevi olarak daha sağlıklı şartlarda görev ifa etmesi gerekiyor. Görevimizi devredeceğiz ancak yapılacak çalışmalarda bize iş düşerse tabii ki katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“SEÇİME HAZIRIZ”

29 Nisan’daki seçimin başkan adaylarından Op. Dr. Zeki Hamşioğlu, Kocaeli Tabip Odası’nın daha işlevsel hale gelmesi için çalışacaklarını ve hekimler arasındaki diyalogu kuvvetlendireceklerini ifade ederek şu düşüncelere yer verdi: “Kocaeli’de 3 bin hekim var. Genel kurul için bin 830’u oy kullanabilecek. 7 yönetim, 8 büyük kongre, 5 onur kurulu ve 3 de denetleme kurulu olarak toplam 23 üyemiz ile seçimlere hazırız.”

“İKİ YILDIR TARTIŞMALAR OLMUYOR”

Hamşioğlu, “İki yılda bir yapılan kongrelerimizde büyük tartışmalar olmuyor. Zaman zaman görüş ayrılıkları olsa da odanın görev ve sorumlulukları bellidir. Tabipler arasında odanın tam olarak ne iş yaptığı ile ilgili sorular oluyor. Haklı olarak kişilere bir şeyler anlatmak gerekiyor. Herkesin tek tek derdi olduğu zaman sorunların çözümlenmesi de zaman alıyor. Tabii ki Tabip Odası bu özel sorunların her birine yetişemez. Bizler hekimlik mesleğinin genel sorunları ile ilgilenmek durumundayız” şeklinde konuştu.

“ASIL SORUN NEDEN BU KADAR HASTA OLDUĞU”

Siyasetimizi hekim ile ve sağlıkla yapacağız diyen Zeki Hamşioğlu, “Kocaeli Tabip Odası’nın daha işlevsel hale gelmesi ve hekimler arasındaki diyalogu kuvvetlendirmek için çalışmalarımız olacak. Sürekli bir araya gelip sorunlarımızı masaya yatıracağız. Bireysel olarak hareket edersek kimse istediği sonucu elde edemez. Kocaeli, hekime şiddet konusunda çok sakin bir yer. En büyük sorunumuz angarya. İdareler ne kadar çok poliklinik yapıldığını anlatıyor. Düşünün, sadece 1 ayda İzmit’in tüm nüfusu muayene oluyor. Asıl sorun ne kadar kişinin muayene olduğu değil, neden bu kadar hasta olduğudur” dedi.

“HASTA, MÜŞTERİ OLARAK GÖRÜLECEK”

Hamşioğlu, “Yeni yapılan köprüler için yüklenici firmaya köprüden geçen araç sayısı ile ilgili garanti veriyorlar. Bu sayının altında araç geçmişse kalan kısmın zararı firmaya devlet tarafından karşılanıyor. Şehir hastaneleri için de böyle bir durum söz konusu. Hastaneleri yapan firmalara yüzde bilmem kaç doluluk garantisi verilecek. Atıyorum, hastanenin garanti edilen doluluk oranı yüzde 70 değil de 60 ise kalan yüzde 10’luk kısmın zararı bizim vergilerimiz ile karşılanacak. Kısacası hasta, müşteri olarak görülecek. Yanlış bir politika bu. Bunu kabul edemeyiz” ifadelerine yer verdi.

“TIP TEKTİR”

Zeki Hamşioğlu, “Alternatif tıp denilen olayı reddediyoruz. Eğer öyle bir şey varsa bunun fakültesini açsınlar. Tıp tektir, bunun alternatifi olmaz! Tabiplerimizin odaya katılımını sağlamak öncelikli düşüncemiz olacaktır. Aslında biraz özeleştiri de yapmalıyız. Mesleki itibarın neden azaldığını sorgulamalıyız. Bol bol fikir alışverişi yaparak bizdeki eksikleri de anlatmalı ve sorunlarımıza çözüm önerileri getirmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.