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CHP’de gözler parti meclisinde: Küçükkaya ve Sarıbay aday olacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde milletvekilliği seçimleri için ilimizde en çok konuşulan iki önemli isimden CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya Salı günü gerçekleştirilecek olan Parti Meclisini bekliyor.

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Erken seçimlerin gelmesi ile birlikte Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra partilerinden milletvekili için aday olacak isimlerde merak ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nde, Kocaeli’den kimlerin vekillik adaylığı için istifa edeceği ise Salı günü gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi’nin ardından belli olacak. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya net olarak istifalarını vermezken, Parti meclisi sonrası Perşembe günü adaylık için iki ismin istifaların verilmesi bekleniyor. Mehmet Ümit Küçükkaya, PM toplantısının ardından adaylık ile ilgili net açıklamayı Perşembe günü yapacağını söylerken, aday olması halinde istifa edeceğini ve kendi yerine Yönetimin başkan belirleyeceğini söyledi.

HAS PARTİ’LİLERİN ÖNÜNDE DİZİLDİLER

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın CHP’den İYİ Parti’ye geçen vekiller ve Fatma Kaplan Hürriyet hakkındaki sözlerini de eleştiren CHP İzmit İlçe Başkanı Küçükkaya, “CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Bu saçma süreçleri ortaya çıkaran AKP ve MHP’dir. CHP Türkiye’de demokrasinin önünü açan bir parti. Aynı şeyi 2002’de de gördük. Erdoğan şiir okuduğu için aday olamadığında, adaylığının önünü açan Deniz Baykal’dı. Şemsettin Ceyhan, HAS Parti’li Numan Kurtulmuş şehre geldiğinde ip gibi dizildiler ne çabuk unuttu bu günleri? HAS Parti üyeleri ile görüşmelerini de unutmuş olacak ki böyle bir açıklama yapıyor. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı oldu diye artık kuyruklarda karşılıyorlar” diye konuştu.

ŞEMSETTİN BEYE HİÇ YAKIŞMADI

Bunlar hangi yöntemle kiralık mı devre mülk mü geçtiler? Kocaeli küçük bir yer, Fatma Hanım bir anne. Emine Hanım’dan başlamak üzere tüm AKP’li hanımlar dahil, Şemsettin Bey’de özür dilemeli. Fatma Hanım bu şehirde herkesin bacısı. Siyaseten incitilmesi insanlık dışı. Kendileri İYİ Parti’yi seçime almamak için kumpasa girmeseler kimse de bu süreçlere girmezdi. Bu açıklama Şemsettin Beye hiç yakışmayan bir yaklaşım. Yenidoğanlılar merttir ama bu açıklama olmadı. Şemsettin Ceyhan, efendi bir adamdır kendisine hiç yakıştıramadım. AKP’nin tüm kadın üyelerinin bu sözlere tepki vermesi lazım” dedi.

Bugün 17:11 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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