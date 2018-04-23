Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim için 24 Haziran tarihini vermesiyle Kocaeli Teşkilatları çalışmalara hız verdi. Öğlen il yürütme kuruluyla toplantı yapan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, sonrasında da yönetim kuruluyla bir araya geldi. Teşkilat çalışmalarının konuşulduğu toplantılar da İl Seçim Kurulu Başkanı istişareyle belirlenip, son 3 dönemdir SKM başkanlığı yapan Mehmet Uzunoğlu atandı.
Bugün 17:26 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:33 TSİ )
AKP’de SKM Başkanı belli oldu
AKP İl Seçim Kurulu Başkanlığına, eski il yönetim kurulu üyesi ve son 3 dönemdir SKM başkanı olan Mehmet Uzunoğlu atandı
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Bugün 17:26 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz