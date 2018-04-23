AKP’de SKM Başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim için 24 Haziran tarihini vermesiyle Kocaeli Teşkilatları çalışmalara hız verdi. Öğlen il yürütme kuruluyla toplantı yapan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, sonrasında da yönetim kuruluyla bir araya geldi. Teşkilat çalışmalarının konuşulduğu toplantılar da İl Seçim Kurulu Başkanı istişareyle belirlenip, son 3 dönemdir SKM başkanlığı yapan Mehmet Uzunoğlu atandı.