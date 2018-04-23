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MHP'de yarın SKM başkanı belirlenecek

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü milletvekilliğine aday olmak isteyenlerin 26 Nisan Perşembe günü saat 17.00’a kadar istifa etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca Ünlü, yarın SKM Başkanın belirleneceğini de söyledi.

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MHP İl Başkanı Genel Merkez tarafından gelen genelgenin ardından ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ilçe başkanlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, “12 ilçe başkanımızla bir değerlendirme toplantısı yaptık. 26 Nisan 17.00’a kadar teşkilatımızdan arkadaşlarımız, memurlar, istifa etmek durumundalar. Aday adaylığı ile ilgili değerlendirme komisyonumuz belli olacak. Yarın aynı zamanda SKM Başkanımız da belli olacak. Partililerimiz önce ilçe teşkilatına gidecek sonra il başkanlığına yönlendirilecekler. Kampanyamız 60 gün sürecek. Kısa ama performansın etkili olacağı bir dönem olacak. Ben en başarılı kampanyayı MHP Kocaeli İl Teşkilatı olacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Bugün 17:29 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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