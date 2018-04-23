Dün gerçekleşen ve gündeme bomba gibi düşen CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinin ardından AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan bugün yaptığı açıklamada CHP’yi sert bir dille eleştirmişti. Ceyhan yaptığı eleştiride, “CHP’li vekiller berdel usulüyle İYİ Parti’ye geçti, CHP milletvekillerini İYİ Parti'ye kiraladı” ifadelerini kullanmıştı. Ceyhan’ın yaptığı bu açıklamanın ardından kendisine eleştiriler çığ gibi büyüdü. Ceyhan’ın sosyal medya hesabına, “Belediye başkanlarını ağlata ağlata istifa ettirirken sesiniz çıkmıyordu, Başbakan’ı indirirken sesiniz çıkmıyordu” ve “Susun deli konuşuyor, konuş deli” tarzında açıklamalar geldi. Bu eleştirilerin ardından Ceyhan’ın yapacağı açıklama ise merak konusu.
Dün 21:32 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Dün 21:51 TSİ )
Ceyhan'a tepkiler yağdı
CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinin ardından AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın, “CHP’li vekiller berdel usulüyle İYİ Parti’ye geçti, CHP vekillerini İYİ Parti'ye kiraladı" sözlerine karşılık Ceyhan'ın sosyal medya hesabı yorum yağmuruna tutuldu
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Dün 21:32 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz