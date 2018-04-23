Ceyhan'a tepkiler yağdı

Dün gerçekleşen ve gündeme bomba gibi düşen CHP’li 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinin ardından AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan bugün yaptığı açıklamada CHP’yi sert bir dille eleştirmişti. Ceyhan yaptığı eleştiride, “CHP’li vekiller berdel usulüyle İYİ Parti’ye geçti, CHP milletvekillerini İYİ Parti'ye kiraladı” ifadelerini kullanmıştı. Ceyhan’ın yaptığı bu açıklamanın ardından kendisine eleştiriler çığ gibi büyüdü. Ceyhan’ın sosyal medya hesabına, “Belediye başkanlarını ağlata ağlata istifa ettirirken sesiniz çıkmıyordu, Başbakan’ı indirirken sesiniz çıkmıyordu” ve “Susun deli konuşuyor, konuş deli” tarzında açıklamalar geldi. Bu eleştirilerin ardından Ceyhan’ın yapacağı açıklama ise merak konusu.

İşte Ceyhan'ın sosyal medya hesabına gelen yorumlardan bazıları: