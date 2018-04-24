Darıca'da evde eğitim alan Abdulsamet Gülcü'ye, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü sürpriz yaptı. Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan'ın talimatı ile Abdulsamet Gülcü'nün Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evine giden polisler, çocuğa polis kıyafetleri giydirerek, polis araçları eskortluğunda İstasyon Polis Merkezi'ne getirdi. Polisler tarafından çiçeklerle karşılanan Abdulsamet Gülcü, makama geçerek telsizle birimlere talimat verdi. Abdulsamet Gülcü'nün mutluluğu gözlerinden okunurken, hediyeler verildi. Jale Gülcü oğlunun 'Arka Sokaklar' isimli diziyi çok sevdiğini, polislerin de 23 Nisan'da oğluna sürpriz yaptığını söyledi.
Bugün 09:02 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:04 TSİ )
Abdulsamet'in polis olma mutluluğu
Darıca'da, Apert sendromu (kafatasının anormal gelişimine neden olan genetik bozukluk) hastası Abdulsamet Gülcü (14), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda polis olarak büyük mutluluk yaşadı.
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Bugün 09:02 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz