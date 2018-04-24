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MHP’de SKM başkanlığına Arpacı atandı

MHP İl Teşkilatı’nın Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’na 2014 Yerel Seçim MHP Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Eşref Ayhan Arpacı getirildi

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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimin 24 Haziran’da yapılacağını açıklamasının ardından siyasi partilerde olağanüstü hareketlilik yaşanıyor. Bu doğrultuda MHP Kocaeli İl Teşkilatında Seçim Koordinasyon Merkezi başkanı belirlendi. MHP’de SKM’nin başına 2014 Yerel Seçim MHP Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Eşref Ayhan Arpacı getirildi.

Bugün 09:26 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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