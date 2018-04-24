Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimin 24 Haziran’da yapılacağını açıklamasının ardından siyasi partilerde olağanüstü hareketlilik yaşanıyor. Bu doğrultuda MHP Kocaeli İl Teşkilatında Seçim Koordinasyon Merkezi başkanı belirlendi. MHP’de SKM’nin başına 2014 Yerel Seçim MHP Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Eşref Ayhan Arpacı getirildi.
Bugün 09:26 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:51 TSİ )
MHP’de SKM başkanlığına Arpacı atandı
MHP İl Teşkilatı’nın Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’na 2014 Yerel Seçim MHP Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Eşref Ayhan Arpacı getirildi
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 09:26 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz