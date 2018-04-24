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Vatandaşa sahte altın sattılar!

 Kocaeli'de, sahte olduğu belirlenen altın bilezikleri vatandaşlara sattıkları ve dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde yaşanan sahte sahte bilezik satılması ve tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık olayıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayları gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini tespit etti. İstanbul’da bir adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, şüpheliler B.G, S.G. ve C.A'yı gözaltına aldı. Gebze Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte altın bilezik ve bir miktar para ele geçirildiği öğrenildi.

Bugün 09:34 TSİ - Asayiş

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