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Beşir Derneği’nin yardım TIR'ı dualarla uğurlandı

Suriye’de terör örgütlerine yönelik “Zeytin Dalı” operasyonunun sürdüğü bu günlerde Türkiye’deki birçok sivil toplum örgütü insani yardım seferberliğine hız verdi.

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Suriye’de terör örgütlerine yönelik “Zeytin Dalı” operasyonunun sürdüğü bu günlerde Türkiye’deki birçok sivil toplum örgütü insani yardım seferberliğine hız verdi. Bu STK’lardan birisi de Beşir Derneği’ydi. Dernek, Gaziantep Kilis ve Hatay Reyhanlı’da kendilerine ait olan fırın ve aşevlerindeki hizmetlerine devam ediyor. Burada günde 200 bin ekmek ve 21 bin kişilik yemek çıkarılıyor.

250 ÇUVAL UN YARDIMI

Beşir Derneği Kocaeli Temsilciliği, Suriye’deki halkın faydalanması için Kilis ve Reyhanlı’daki fırınlarına 250 çuval un gönderdi. İzmit Perşembe Pazarı Meydanı’nda gerçekleşen organizasyona Semerkand Vakfı İzmit Şube Başkanı Abdullah Erol, Beşir Derneği Kocaeli Temsilcisi Cavit Ünal, Tümsiad Kocaeli Şube Başkanı Abdulkadir Yılmaz ve Beşir derneği gönüllüleri katıldı.

ÜNAL: MAHZUN VE MAHCUP HALKIN YANINDAYIZ

Ömer Şal tarafından verilen Kur’an tilaveti ile başlayan organizasyon Beşir Derneği Kocaeli Temsilcisi Cavit Ünal’ın konuşması ile devam etti. Ünal “Beşir Derneği olarak edinmiş olduğumuz ilke gereği nerede mahzun ve mahcup bir gönül varsa orada olmanın gayretindeyiz” dedi. Okunan duaların ardından yardım TIR'ı önünde toplu halde fotoğraf verildi ve dualarla uğurlandı.

Bugün 10:36 TSİ - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

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