Beşir Derneği’nin yardım TIR'ı dualarla uğurlandı

Suriye’de terör örgütlerine yönelik “Zeytin Dalı” operasyonunun sürdüğü bu günlerde Türkiye’deki birçok sivil toplum örgütü insani yardım seferberliğine hız verdi. Bu STK’lardan birisi de Beşir Derneği’ydi. Dernek, Gaziantep Kilis ve Hatay Reyhanlı’da kendilerine ait olan fırın ve aşevlerindeki hizmetlerine devam ediyor. Burada günde 200 bin ekmek ve 21 bin kişilik yemek çıkarılıyor.
250 ÇUVAL UN YARDIMI
Beşir Derneği Kocaeli Temsilciliği, Suriye’deki halkın faydalanması için Kilis ve Reyhanlı’daki fırınlarına 250 çuval un gönderdi. İzmit Perşembe Pazarı Meydanı’nda gerçekleşen organizasyona Semerkand Vakfı İzmit Şube Başkanı Abdullah Erol, Beşir Derneği Kocaeli Temsilcisi Cavit Ünal, Tümsiad Kocaeli Şube Başkanı Abdulkadir Yılmaz ve Beşir derneği gönüllüleri katıldı.
ÜNAL: MAHZUN VE MAHCUP HALKIN YANINDAYIZ
Ömer Şal tarafından verilen Kur’an tilaveti ile başlayan organizasyon Beşir Derneği Kocaeli Temsilcisi Cavit Ünal’ın konuşması ile devam etti. Ünal “Beşir Derneği olarak edinmiş olduğumuz ilke gereği nerede mahzun ve mahcup bir gönül varsa orada olmanın gayretindeyiz” dedi. Okunan duaların ardından yardım TIR'ı önünde toplu halde fotoğraf verildi ve dualarla uğurlandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz