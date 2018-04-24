23 Nisan’da U-11 coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Dünya’daki tüm çocuklara armağan ettiği anlamlı günde, 23 Nisan’da küçük futbolcuların saha içindeki rekabeti ve özverisi görülmeye değerdi. Sıcak havada oynanan U-11 3. hafta maçlarını aileler de dikkatli gözlerle izlerken atılan nefis goller ayakta alkışlandı.

MAMİ VE DUMLU’DAN 4’ER GOL

Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda önceki gün 8 maç vardı. Derince Gençlerbirliği, İzmit Belediyesi’ni Kaan ve Cihan’ın golleri ile 2-1 mağlup etti. Derince Birlik, Çayırtepe karşısında Doruk’un 2 ve Fatihhan’ın tek golü ile 3-1 galip geldi. Yeşilovaspor, Bağçeşme’yi 11-2 gibi farklı bir skorla geçerken Muhammed Yeşilova adına 4 gol birden attı. Belediye Derince rahat bir futbolun ardından Yenişehir’i 11-0 mağlup etti. Derince adına Dumlu 4 gole imza attı.

OĞUZHAN YARIM DÜZİNE GOL ATTI

Kocaeli Gençspor, Serdar Gençlerbiriliği’ni 6-1 ile geçti. Gençspor’da Emirali bu maçta duble yaptı. Yenidoğan Serdarspor, İlimtepe’yi 6-1 mağlup etti. Yenidoğan’da Yasin attığı 3 golle öne çıktı. İzmit Gençlerbirliği, Mertspor engelini 8-3 ile aştı. İzmit GB’de günün yıldızı Oğuzhan 6 gol attı. Başiskele derbisinde Kullarspor, Doğantepe’yi 7-0 mağlup ederken goller Mehmet (2), Halil (2), Emirhan, Ömer ve Mert’ten geldi.

İZMİT BELEDİYESPOR: 1 DERİNCE GENÇLERBİRLİĞİ: 2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 C)

HAKEM: Mustafa Kırcı***

İZMİT BELEDİYESPOR: Abdullah***, Berat** (Emre**), Ömer Faruk***, Ali Osman**, Metin***, Arda***, Uğur**, Emre**

DERİNCE GENÇLERBİRLİĞİ: Efe***, İsmail*** (Koray Kaan**), Eray***, Metehan***, Kaan Ünal*** (Tuna**), Kaan Taş*** (Ali**), Ahmet***, Cihan*** (Arda**)

GOLLER: Arda (İzmit), Kaan Ünal, Cihan (Derince GB)

DERİNCE BİRLİK: 3 ÇAYIRTEPE GENÇLİK: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 C)

HAKEM: Yunus Emre Günce***

DERİNCE BİRLİK: Tura*** (Kadir**), Samet***, Başar***, Onur***, Kerem***, Emirhan*** (Furkan**), Doruk*** (Kaan**), Fatih*** (Alperen**)

ÇAYIRTEPE GENÇLİK: Tunahan**, Salim** (Yahya**), Özgür***, Furkan**, Buğra** (Yuşa**), Arda**, Ensar***, Sefa** (Yiğit**)

GOLLER: Doruk (2), Fatih (Derince Birlik), Ensar (Çayırtepe)

BAĞÇEŞMESPOR: 2 YEŞİLOVASPOR: 11

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 D)

HAKEM: Emincan Güner***

BAĞÇEŞMESPOR: Ahmet**, Zahid**, Muhammet***, Ahmet Emin**, Asaf* (Alperen*), Barlas** (Kaan*), Musap**, Furkan***

YEŞİLOVASPOR: Yaser*** (Oğuz**), Muhammet****, Ediz***, Levent***, Hamza***, Mehmet** (Kaan***) Samet***, Eren*** (Talha***)

GOLLER: Furkan (2) (Bağçeşme), Muhammet (4), Hamza (2), Samet (2), Eren (2), Talha (Yeşilova)

KOCAELİ YENİŞEHİR: 0 BELEDİYE DERİNCE: 11

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U.11 B)

HAKEM: İbrahim Ethem Çapar ***

KOCAELİ YENİŞEHİR: Buğra**, Salih**, Tolga**, Furkan***, Y.Emre**, Mutafa**, Emircan** (Ali**), Kaan** (Bedirhan**)

BELEDİYE DERİNCE: Yağız***, Onur***, Demir***, Yusuf*** (Yekta**), Dumlu****, Ahmet***, Emirhan*** (Yusuf Güney***), Taner*** (Ayberk***)

GOLLER: Dumlu (4), Aykut (3), Yekta, Yusuf Güney, Emirhan, Taner

KOCAELİ GENÇSPOR: 6 SERDAR GENÇLERBİRLİĞİ: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 B)

HAKEM: Rümeysa Gülhan***

KOCAELİ GENÇSPOR: Yaser*** (Kaan**), Hüseyin*** (Semih**), Emir***, Arda***, Bulut***, Ayberk***, Emirali***, Berke*** (Kaan***)

SERDAR GENÇLERBİRLİĞİ: Bilal***, İsmail**, Efe**, Abdülkadir**, Kaan*** (Orhan**), Haktan** (Ensar**), M.Emin** (Beytullah**)

GOLLER: Emirali (2), Emir, Ayberk, Berke, Kaan

YENİDOĞAN SERDAR: 6 İLİMTEPE FK: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 B)

HAKEM: Sevcan Özkar***

YENİDOĞAN SERDAR: Esat***, Volkan***, Yasin****, Kaan***, Kutay***, Battal***, Enes*** (Yiğit**), Arda Kışla***

İLİMTEPE FK: Mahmut** (Kerem**), Efe Elber** (Semih**), Tuncay** (İlhan**), Hamza Berat**, Anıl***, Arda**, Arda Samet**, Emre**

GOLLER:Yasin (3), Kaan (2), Enes (Yenidoğan Serdar), Anıl (İlimtepe)

MERTSPOR: 3 İZMİT GENÇLERBİRLİĞİ: 8

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 B)

HAKEM: Tahir Eren Eryılmaz***

MERTSPOR: Erdem***, Kadir**, Fatih***, Hasan**, Efe**, Mert***, Şaban**, Berat**

İZMİT GB: Alperen***, Burak*** (Mustafa**), Semih*** (Yusuf**), Enis***, Yusuf*** (Bedirhan**), Kayhan*** (Doruk**), Oğuzhan**** (Ubeyd**), Ömer*** (Ege**)

GOLLER: Mert (2), Fatih (Mertspor), Oğuzhan (6), Kayhan, Ömer (İzmit GB)

DOĞANTEPESPOR: 0 KULLARSPOR: 7

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı (U-11 D)

HAKEM: Burak Ersöz***

DOĞANTEPESPOR: Tufan**, Muhammet**, Mecit**, Caner** (Eren*), Bedirhan**, Abdullah**, Arda**

KULLARSPOR: Ali*** (Melih**), Adem*** (Rıdvan**), Hamza*** (Fatih**), Emirhan***, Ömer***, Mehmet*** (Mert***), Halil*** (Ahmet**), Serhat*** (Yusuf**)

GOLLER: Halil (2), Emirhan, Ömer, Mehmet (2), Mert