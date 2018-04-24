İYİ Parti, İskender Kaan Yılmaz tanıttı

İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atanan 26 yaşındaki Avukat İskender Kaan Yılmaz, İl Başkanı Serdar Kaman ve Gençlik Kollarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Banu Canayakın ile birlikte basın mensuplarına tanıtıldı. Kaman yaptığı açıklamada, “Avukat İskender Kaan Yılmaz 22 Nisan itibariyle il gençlik kolları başkanı olarak atanmıştır. Kendisine görevinde başarılar diliyorum” dedi.
GENÇLİĞİN HER KESİMİNE DOKUNMAK İSTİYORUZ
İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı İskender Kaan Yılmaz, “İl yönetiminden parti büyüklerimiz bizim ismimizi uygun gördüler. İl Başkanımız Serdar Bey’de görevi bana verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Kocaeli’de gençliğin sayısı oldukça fazla. Üniversite’de 85 bin genç yer alıyor. Gençlerin sayısı çok fazla bu gençler farklı görüşte de olsa bizim projelerimizde gençliğin tüm kesimine dokunmak onlarla birlikte hareket etmek istiyoruz. Seçim süreci biraz da seçim odaklı çalışmak istiyoruz. Partimizde gönlü olan fakat üye olmayan genç kardeşlerimiz içinde üye çalışması yapacağız. 26 Nisan Perşembe günü saat 12:00’da KYÖD’e Taylan Yıldız gençlerle buluşmak için KYÖD’e gelecek” ifadelerinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz