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Seçim çalışmaları Alaattin Çakmak'a emanet

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan baskın Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için Saadet Partisi İl Seçim Karargah Başkanlığı görevine İl Başkan Yardımcısı Avukat Alaattin Çakmak getirildi.

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24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan baskın Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için Saadet Partisi İl Seçim Karargah Başkanlığı görevine İl Başkan Yardımcısı Avukat Alaattin Çakmak getirildi.

KOCAELİ’DE HERKES SAADETİ HİSSEDECEK

Verilen görev sonrası Çakmak, “Yapacağımız çalışmaları tüm Kocaeli halkı hissedecek. Seçim çalışmalarımız tüm insanlarımıza dokunacak. Herkes içindeki saadeti ortaya çıkaracak. Tüm İlçelerimiz seçime hazır. Seçim Kararı alındığı gün büyük bir heyecanla İl ve İlçe binalarımızda bir araya geldik, planlamalarımızı yaptık. Hiç şüphesiz bu seçimin galibi Saadet Partisi olacaktır, tüm Kocaeli halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Herkesi bu kutlu yürüyüşe davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

ALAATTİN ÇAKMAK KİMDİR?

1978 Balıkesir doğumlu olan Çakmak 2000 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İlimizde avukatlık yapmakta olan Çakmak1995-2014 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneğimde çeşitli görevlerde bulundu. 2015 seçimlerinde Saadet Partisi milletvekilliği adaylığı, 2016 yılında İl Yönetim Kurulu Üyeliği,22 Ekim 2017’de yapılan İl Kongresinden bu yana Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden sorumlu İl Başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Kocaeli Şube Başkanlığı görevi de bulunan Alaattin Çakmak evli ve 2 çocuk babasıdır.

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