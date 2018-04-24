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Ereğli’deki  ‘yeşil alan’ talanına isyan!

Karamürsel Belediyesi’nin “Balık Lokantası” için tahsis ettiği sahildeki yeşil alan için Ereğli mahallesi sakinleri, belediyenin kararına isyan bayrağı çekti. Sahil ve yeşil alan “ bizimdir “ diyen Ereğli halkının isyanına CHP Karamürsel ilçe başkanı ve meclis üyeleri sahip çıktı.

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Ereğli sahilinde mesire alanı olarak halkın kullandığı park, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım tarafından balık lokantası yapılmak üzere bir vatandaşa tahsis edilince Ereğli’de isyan çıktı. Sahildeki yeşil alanlarına “balık lokantası” yapılmasın istemeyen Ereğli halkının şikayetlerini yerimde inceleyen CHP Karamürsel İlçe Başkanı Ali Kara ve Belediye Meclis üyeleri: Orhan Demirer, Ahmet Çalık, Celal Yönet, Feryal Denizer, Hamiyet Eraslan (Kadın Kolları Başkanı), Nuran Genç, düzenledikleri basın toplantısı ile sorunu basın mensuplarına anlattı. Basın toplantısından sonra gazetecilerle Ereğli sahiline giden CHP’ li yöneticiler burada piknik yapmakta olan ailelerle görüştü ve şikayetlerini dinledi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Sahildeki yeşil alanlarının bir oldu bitti ve kimsenin duymadığı bir “ihale” ile Ereğli’den bir vatandaşa çok düşük kira bedeliyle “balık lokantası” yapılmak üzere verildiğini duyduklarını, çocukluğumuzdan beri burada yaşıyoruz ve bu yeşil alanda nefes alıyoruz. Belediyenin buraya balık lokantası yapmasına karşıyız” diyerek tepkilerini dile getiren vatandaşları CHP li yöneticiler, “-Konuyu yetkililerle görüşeceğiz ve isteklerinizin takipçi olacağız” diye yatıştırmaya çalıştı.

TARİHİ BİNALARI ONARSINLAR

Ereğli sahilindeki yeşil alanın kimsenin haberi olmadan Balık lokantası yapılmasına kaşı çıkan halk “ Belediye Ereğliye bu kadar önem veriyorsa halkın yaşam alanı bir yeri elinden alacağına, sahilde tarihi Ereğli evlerinin yıkılmasını  önlesin,restorasyonunu  yaptırsın ,tarihe hizmet etsin” derken, Ereğli sahilinde kaderine terk edilmiş tarihi evlerin durumuna dikkati çektiler.

BU NASIL İHALE?

Ereğli sahilindeki yeşil alan talanı ile ilgili açıklama yapan CHP Meclis üyeleri “-  Meclis toplantısı gündeminde azılı olarak alt alta 3 ihale yazısı var. Karşılarında neyin nerenin ihalesi yazılı değil. Meğer bunlardan birisi Ereğli’ninmiş… Meclis üyeleri olarak bizim böyle bir ihaleden haberimiz yok. Halkın şikayeti üzerine konuya vakıf oluyoruz. Üstelik bu alanın çok düşük (2.250 Tl) karşılığı vatandaşa verildiği söyleniyor. Yapılan etik olmamakla birlikte Ereğli halkının da haklarını gasp etmektir. Ereğli de yaşayan vatandaşlarımızın haklı taleplerinin takipçisi olup,gerekeni yapacağız”dediler.

Bugün 14:41 TSİ - Gündem

Muhabir Abdullah Karagöz

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