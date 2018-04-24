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Bugün 15:10 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:30 TSİ )

40.000.000 TL'lik yatırım Kartepe'de

Kocaeli de kalitesiyle ön plana çıkan ve son zamanlarda sıkça adından söz ettiren, sektörün dinamik firmalarından DURA YAPI yeni projesi MAVERA YAŞAM ile Kartepe ilçemizde büyük bir yatırıma adım atıyor.

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Kemal Yurtsever’in yeni projesi aynı zamanda Ağaoğlu Şirketler Gurubu CEO su Hasan Rahvalı’ nın da arsa ortağı olduğu MAVERA YAŞAM büyük bir yatırımla Kartepe ye değer katmaya hazırlanıyor. İDEV Fuarında görücüye çıkan proje büyük ilgi gördü. Yaklaşık 40 Milyon TL lik bir yatırımı kapsayan proje bölgede yer alan diğer projelerden çok farklı. 7300 m2 lik alanda 114 daire ve işyerleri yer alırken her daireye kapalı otopark imkanı veriyor. Açık – kapalı yüzme havuzları , spor alanları, yeşil alanları, sosyal donatılar, konumu, yatırım fırsatıyla, malzeme ve işçilik kalitesiyle Mavera Yaşam ilimizin yükselen değeri olacak. Kartepe kent meydanında yer alacak proje de ayrıca 7/24 güvenlik ve kamera sistemi, hamam – sauna, fitness salonu ve cafe, yürüyüş ve bisiklet parkuru, çocuk parkı gibi tam bir sosyal donatı alanları olacaktır. Mayıs ayı içerisinde inşaat çalışmaları başlayacak projenin Çınar Sitesi gibi kısa sürede tamamlanması öngörülüyor.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Kartepe de yapımı devam eden ve temmuz ayında teslim edilecek olan Çınar Sitesi satışları hızla devam ederken Mavera Yaşam ile daha büyük bir projeye adım atan Kemal Yurtsever yatırımların devam edeceğini belirtti. Yurtsever “Türkiye’nin son zamanlarda yaşadığı sorunları geçici olarak değerlendiriyoruz. 7,4 lük büyüme oranında inşaat sektörün de ciddi payı var ve bizde üstümüze düşeni yapmakla mükellefiz. Geleceğimize güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Suni ve kısa vadeli krizler sadece elekten küçük taşların elenmesini sağlar. Bu şehir tüm Türkiye’ye kaynak oluştururken bu şehrin cefakâr insanları da kalite yaşamı hakkediyorlar. Hem katma değer Kocaeli’de kalsın hem de hemşerilerimizin yaşam kalitesini yaptığımız yaşam alanlarıyla yükseltelim istiyoruz” dedi.

Bugün 15:10 TSİ - Ekonomi

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