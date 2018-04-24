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Bugün 15:48 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:50 TSİ )

Sanayiciler, Rektör Görgün’ü uğurladı

Gebze Teknik Üniversitesi’ndeki görevini ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanması dolayısıyla bırakmaya hazırlanan Görgün’e, Gebze Ticaret Odası tarafından OSB başkanlarının katılımı ile veda programı düzenlendi.

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ASELSAN Genel Müdürlüğü görevine atanan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün için veda programı düzenlendi. Gebze Ticaret Odası (GTO) tarafından GOSB EGRO’da düzenlediği veda programına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, OSB başkanları, sanayiciler, ticaret odası üyeleri ve çalışanları katıldı.

“GÖRGÜN BENİ AĞLATTI”

Program üniversite ve odanın birlikte yürüttükleri faaliyetlerin konu edinildiği sunum ile başladı. Sunumun ardından OSB başkanları adına söz alan Gebze OSB Vahit Yıldırım, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Görgün'ün yeni vazifesinin gurur verici olduğunu belitti. Yıldırım bu görev nedeni ile Görgün’ün Gebze’den ayrılacak olmasına herkesin üzüldüğünü, hatta ilk duyduğumda ağladım. Yıldırım, “Sanayi ve üniversite işbirliğinin nasıl yapılacağını hocamız herkese gösterdi. Üniversiteyi herkesin üniversitesi haline getirdi” dedi.

“ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ”

Konuşmasında duygu dolu anlar yaşayan GTO Başkanı Nail Çiler ise yeni görevi nedeni ile gurur duydukları Görgün'ün bölgeden ayrılışı ile de üzüntüye kapıldığını belirtti. Çiler, “Kendini kuru sözle değil, işle kendini kanıtlamış bir bilim adamıdır. Hocamız bize, Türkiye’de geri kalmış bir şey olan üniversite-sanayi işbirliğini öğretti. Kendisi gelmeden biz Ar-Ge’de çok gerilerdeydik. Şimdi İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız. Kendisine bölgemize katkıları dolayısıyla teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. 

GÖRGÜN SOHBET ETTİ

Düzenledikleri program için GTO ve katılımcılara teşekkür eden rektör Haluk Görgün ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ben üniversitemi çok sevdim. Ben çalıştım, çalıştım, çalıştırdım. Ülkemizin teknolojisinin geliştirilmesi, iyi nitelikli kaliteli insan yetiştirilmesi temeline dayanan inandığım mesele için en iyisini yapmaya gayret gösterdim. Sizlerin gönüllerine girmekte beni çok mutlu etti. Yeni görevimde de gücüm yettiğince aynı buradaki heyecanla çalışmaya devam edeceğim.” Programda katılımcılar Görgün ile uzun süre sohbet edip, hediyelerini takdim ettiler.

Bugün 15:48 TSİ - Ekonomi

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