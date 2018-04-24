Dubai Port World’den farkındalık çalışması

Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde kurulu bulunan DP World Yarımca Konteynır Terminali, Dünya İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Günü’nde farklı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre genç nesillerde iş sağlığı, güvenliği ve çevre konusunda farkındalık yaratmak amacı ile çocuklara yönelik eğitimler düzenlendi.

İLK ZİYARET CUMA

Çevre okullarda öğrencilere özellikle kış aylarında sabah ve akşam saatlerinde okul çıkışlarında kullanımına yönelik reflektörlü yelek dağıtımı yapılacak. Bu önemli konuda bir bilinç ve farkındalık yaratmak için harekete geçen DP World Yarımca, ilk toplantısını Mimar Sinan İlkokulu’nda gerçekleştirecek. Cuma günü gerçekleşecek ziyaret saat 09.30’da başlayacak.