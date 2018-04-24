Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:58 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:59 TSİ )

İMO üyelerini fuara götürecek

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi, üyelerine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Oda yönetimi son olarak 12 Mayıs’ta düzenlenecek olan İstanbul 41. Yapı Fuarı’na götüreceği açıklandı. Yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlayan fuara gezi ve inceleme amaçlı katılımda İMO üyeleri bulunacak.

GEZİLERE DEVAM

Programla ilgili açıklama yapan şube başkanı Tolga Ok, “Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda bu ve buna benzer teknik gezileri organize ederek üyelerimize hizmete edeceğiz” dedi.

Bugün 15:58 TSİ - Ekonomi

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
40.000.000 TL'lik yatırım Kartepe'de mask
40.000.000 TL'lik yatırım Kartepe'de
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme mask
Emekli maaşına dörtlü iyileştirme
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı mask
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı
Ford Otosan'da yeni atama mask
Ford Otosan'da yeni atama
Sanayiciler, Rektör Görgün’ü uğurladı mask
Sanayiciler, Rektör Görgün’ü uğurladı
Sektörel güven endeksi geriledi mask
Sektörel güven endeksi geriledi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı mask
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı! mask
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı!
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm! mask
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm!
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı mask
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı
AKP'de Fikri Işık için kritik karar! mask
AKP'de Fikri Işık için kritik karar!
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı mask
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı

GALERİ

İYİ Partili isim deniz sezonunu erken açtı mask
İYİ Partili isim deniz sezonunu erken açtı
Nikomedia Trekking, Ağadere Kanyonu'nu keşfetti mask
Nikomedia Trekking, Ağadere Kanyonu'nu keşfetti
Kocaeli Devlet Hastanesi tıbbi sekreterleri TAM KADRO! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi tıbbi sekreterleri TAM KADRO!
İzmit'te evde inek paniği! mask
İzmit'te evde inek paniği!
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı mask
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi mask
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL