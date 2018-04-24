İMO üyelerini fuara götürecek

Oda yönetimi son olarak 12 Mayıs’ta düzenlenecek olan İstanbul 41. Yapı Fuarı’na götüreceği açıklandı. Yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlayan fuara gezi ve inceleme amaçlı katılımda İMO üyeleri bulunacak.

GEZİLERE DEVAM

Programla ilgili açıklama yapan şube başkanı Tolga Ok, “Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda bu ve buna benzer teknik gezileri organize ederek üyelerimize hizmete edeceğiz” dedi.