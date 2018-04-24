Kocaeli ve Gölcük Master Antalya’da!

18 ilden 41 takımın yer alacağı dev organizasyonda ilimizden Kocaeli Master ve Gölcük Master takımları katılacak. Antalya Kremlin Palas Otel sahalarında gerçekleşen olan şampiyona 29 Nisan’da sona erecek.

ONKUR: KAZANAN DOSTLUK OLACAK

Prestiji hayli yüksek olan şampiyona için temsilcilerimiz dün akşam yola çıktı. Kimi futbolcular uçak ile kimisi de karayolu ile Antalya’ya hareket etti. Her iki ekibimiz de iddialı kadrolarla şampiyonada yer alacak. Kocaeli takımlarından derece ya da dereceler bekleniyor. Fanatic Tour Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Onkur “Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Şampiyona için hazırız. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Daha önceden de olduğu gibi bu şampiyonada da kazanan dostluk olacaktır” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE MASTERLER ŞAMPİYONASINA KATILACAK OLAN TAKIMLAR

KOCAELİ MASTERLER

GÖLCÜK MASTERLER

Kayseri Masterler

Kayseri Vefa

Kayseri Prof. Fut.Dernegi

Bursa Adalet Masterler

Yeşil Bursa Masterler

Dikili Kardeş Masterler

Diyarbakır Asur Masterler

İstanbul Büyükçekmece.

Diyarbakır Paşam

Diyarbakır Şener Özdil

Kula Masterler

Salihli Sardes

Edirne Masterler

Giresun Görele

Kilis Masterler

Bursa Masterler

Akhisargücü Masterler

Bornova Masterler

Bostanlı Masterler

Gaziemir Masterler

Manisa 1965 Masterler

KSK 1912 Çarşı

Salihli Karması

Tatvan Masterler

Esenler Yavuz Selim

Hatay Zülüflühan M.

İskenderun Veteranlar

Hatay Güneyler Master

Dörtyol İlk Kurşun Vet.

Osmaniye Masterler

Düziçi Kültür ve Spor

Ceyhan Veteranlar

Saruhanlı Masterler

Batman Masterler

Aydın Masterler

Viranşehir Masterler

Söğütlüçeşme Masterler

Almeyda Denizcilik (Kıbrıs)

Malatya Masterler