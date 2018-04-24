Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:03 TSİ )

Kocaeli ve Gölcük Master Antalya’da!

Türkiye’nin futbol organizasyonu denildiğinde öne çıkan firmalarından Fanatic Tour’un düzenlediği 5. Masterler Türkiye şampiyonası Perşembe günü başlıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

18 ilden 41 takımın yer alacağı dev organizasyonda ilimizden Kocaeli Master ve Gölcük Master takımları katılacak. Antalya Kremlin Palas Otel sahalarında gerçekleşen olan şampiyona 29 Nisan’da sona erecek.

ONKUR: KAZANAN DOSTLUK OLACAK

Prestiji hayli yüksek olan şampiyona için temsilcilerimiz dün akşam yola çıktı. Kimi futbolcular uçak ile kimisi de karayolu ile Antalya’ya hareket etti. Her iki ekibimiz de iddialı kadrolarla şampiyonada yer alacak. Kocaeli takımlarından derece ya da dereceler bekleniyor. Fanatic Tour Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Onkur “Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Şampiyona için hazırız. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Daha önceden de olduğu gibi bu şampiyonada da kazanan dostluk olacaktır” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE MASTERLER ŞAMPİYONASINA KATILACAK OLAN TAKIMLAR

KOCAELİ MASTERLER

GÖLCÜK MASTERLER

Kayseri Masterler

Kayseri Vefa

Kayseri Prof. Fut.Dernegi

Bursa Adalet Masterler

Yeşil Bursa Masterler

Dikili Kardeş Masterler 

Diyarbakır Asur Masterler

İstanbul Büyükçekmece.

Diyarbakır Paşam

Diyarbakır Şener Özdil

Kula Masterler

Salihli Sardes

Edirne Masterler

Giresun Görele

Kilis Masterler

Bursa Masterler

Akhisargücü Masterler

Bornova Masterler

Bostanlı Masterler

Gaziemir Masterler

Manisa 1965 Masterler

KSK 1912 Çarşı

Salihli Karması

Tatvan Masterler

Esenler Yavuz Selim

Hatay Zülüflühan M.

İskenderun Veteranlar

Hatay Güneyler Master

Dörtyol İlk Kurşun Vet.

Osmaniye Masterler

Düziçi Kültür ve Spor

Ceyhan Veteranlar

Saruhanlı Masterler

Batman Masterler

Aydın Masterler

Viranşehir Masterler

Söğütlüçeşme Masterler

Almeyda Denizcilik (Kıbrıs)

Malatya Masterler

Bugün 16:00 TSİ - Spor

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Abdullah Hün diplomasını aldı mask
Abdullah Hün diplomasını aldı
23 Nisan’da U-11 coşkusu mask
23 Nisan’da U-11 coşkusu
‘Büyük Kocaelispor Toplantısı’ bugün mask
‘Büyük Kocaelispor Toplantısı’ bugün
Cumartesi: Çayırova–Suadiye / Pazar: Doğantepe–Nusretiye mask
Cumartesi: Çayırova–Suadiye / Pazar: Doğantepe–Nusretiye
Kadir Kürşat: Hoşçakal Eskişehir mask
Kadir Kürşat: Hoşçakal Eskişehir
DOSTLUK kazansın! mask
DOSTLUK kazansın!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı mask
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı! mask
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı!
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm! mask
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm!
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı mask
İstenmeyen memurun tayini Kocaeli'ye çıktı
AKP'de Fikri Işık için kritik karar! mask
AKP'de Fikri Işık için kritik karar!
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı mask
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı

GALERİ

İYİ Partili isim deniz sezonunu erken açtı mask
İYİ Partili isim deniz sezonunu erken açtı
Nikomedia Trekking, Ağadere Kanyonu'nu keşfetti mask
Nikomedia Trekking, Ağadere Kanyonu'nu keşfetti
Kocaeli Devlet Hastanesi tıbbi sekreterleri TAM KADRO! mask
Kocaeli Devlet Hastanesi tıbbi sekreterleri TAM KADRO!
İzmit'te evde inek paniği! mask
İzmit'te evde inek paniği!
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı mask
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi mask
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL