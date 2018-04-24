Kocaeli ve Gölcük Master Antalya’da!

18 ilden 41 takımın yer alacağı dev organizasyonda ilimizden Kocaeli Master ve Gölcük Master takımları katılacak. Antalya Kremlin Palas Otel sahalarında gerçekleşen olan şampiyona 29 Nisan’da sona erecek.
ONKUR: KAZANAN DOSTLUK OLACAK
Prestiji hayli yüksek olan şampiyona için temsilcilerimiz dün akşam yola çıktı. Kimi futbolcular uçak ile kimisi de karayolu ile Antalya’ya hareket etti. Her iki ekibimiz de iddialı kadrolarla şampiyonada yer alacak. Kocaeli takımlarından derece ya da dereceler bekleniyor. Fanatic Tour Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Onkur “Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Şampiyona için hazırız. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Daha önceden de olduğu gibi bu şampiyonada da kazanan dostluk olacaktır” ifadelerine yer verdi.
TÜRKİYE MASTERLER ŞAMPİYONASINA KATILACAK OLAN TAKIMLAR
KOCAELİ MASTERLER
GÖLCÜK MASTERLER
Kayseri Masterler
Kayseri Vefa
Kayseri Prof. Fut.Dernegi
Bursa Adalet Masterler
Yeşil Bursa Masterler
Dikili Kardeş Masterler
Diyarbakır Asur Masterler
İstanbul Büyükçekmece.
Diyarbakır Paşam
Diyarbakır Şener Özdil
Kula Masterler
Salihli Sardes
Edirne Masterler
Giresun Görele
Kilis Masterler
Bursa Masterler
Akhisargücü Masterler
Bornova Masterler
Bostanlı Masterler
Gaziemir Masterler
Manisa 1965 Masterler
KSK 1912 Çarşı
Salihli Karması
Tatvan Masterler
Esenler Yavuz Selim
Hatay Zülüflühan M.
İskenderun Veteranlar
Hatay Güneyler Master
Dörtyol İlk Kurşun Vet.
Osmaniye Masterler
Düziçi Kültür ve Spor
Ceyhan Veteranlar
Saruhanlı Masterler
Batman Masterler
Aydın Masterler
Viranşehir Masterler
Söğütlüçeşme Masterler
Almeyda Denizcilik (Kıbrıs)
Malatya Masterler
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz