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Bugün 16:11 TSİ- Spor ( G : Bugün 16:14 TSİ )

DOSTLUK kazansın!

1. Amatör Lig C Grubu’nda ilk iki sırada yer alan Maşukiyespor ile Yarımcaspor bu akşam şampiyonluk maçına çıkıyor.

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İlimizin iki köklü ve güzide kulübü Yarımcaspor ve Maşukiyespor, Körfez Esentepe Stadı’nda şampiyonluk maçına çıkacak. İkili averajda iyi olan Maşukiye’ye beraberlik yetecek. Yarımca’nın kazanması gerekiyor.İnanıyoruz ki bir birinden güçlü iki takımın maçı bu iki camiayayakışacak ve kazanan dostluk olacak.Maçı Kocaeli’nin gururu TFF 1. Lig hakemi Alper Çetin yönetecek. Çetin’e, Cankut Gönenç ve Mehmet Ali Vardar yardımcılık yapacak. Zorlu mücadele saat 19.15’te başlayacak.

MAŞUKİYESPOR CEPHESİ

Bu yıl amatör futbolda adeta tulum Kartepe’nintemsilcilerinden Maşukiyespor son 9 maçını kazandı ve şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıdı. Final maçına 3 otobüs Maşukiyetaraftaıgidecek. MaşukiyeMersu Tatil Köyü’nde kamp yapan ve maçı bekleyen Sarı Kırmızılı ekipte genç teknik adam Gökhan Top “Zorlu bir grupta mücadele ettik. Sezon başı adaptasyon sürecini ufak hasarlarla atlattık. Üst üste 9 maç kazanarak final maçına çıkmaya hak kazandık.Tam kadroyuz. Güçlü bir takım ile karşılaşacağız. Açıkçası kaybedene çok yazık olacak.  Çünkü iki takım da direk çıkmayı hak ediyor. Dostluğun ön planda olduğu, hak edenin kazandığı bir maç olsun” dedi.

YARIMCASPOR CEPHESİ

Körfez Esentepe Stadı yarın tarihi günlerinden birisini yaşayacak. 2. Amatör Lig’deki maça 1500’e yakın taraftar akın edecek. Bunun 1000’den fazlası Yarımcaspor taraftarı olacak. Maç öncesi taraftarlar için etkinlikler düzenlenecek ve bölge sanatçılar kulakların pasını silecek. Ardından 19.15’te maç başlayacak. Yarımcaspor’ungenç ve başarılı teknik adamı Harun Kayraldağ “Maşukiyespor ile saha dışında dostuz ancak saha içinde rakibiz. Antrenörlerin ve futbolcuların sakin olması gereken bir maç olacak. Olası bir kriz kaybeden takımı Play-Off maçları için sıkıntıya sokabilir. Bunun 1. Küme’de örneklerini bu yıl gördük. Futbolcularıma daha önce olduğu gibi güvenim sonsuz. Hayırlısı ne ise o olsun” şeklinde konuştu. Öte yandan bu akşam 2. Küme’deÜçyoldoğu – Şirintepe maçı 19.00, diğer maçlar 19.15’te başlayacak.

GÜNÜN PROGRAMI

Yarımca-Maşukiye - Esentepe

Üçyoldoğu – Şirintepe GB - Cephanelik

Yeni Kandıra -  İzmit Gültepe - Kandıra

Darıca-Tavşanlı - Beylikbağı

Darıca Martı-Genç Kale - Metin Oktay

Çayırova Gümüş – Mustafapaşa–Şekerpınar

Bugün 16:11 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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