Dağdeviren yeni yönetimi hazırlıyor

16 kişilik yeni ilçe yönetimini kısa sürede tamamlayıp il yönetimine sunmak isteyen Dağdeviren, bu konuda hemen her gün ayrı bir mahallede çalışma yapıyor.

“HERKESE HİTAP EDECEĞİZ”

Yeni yönetimde her mahalleden temsilcinin olmasını isteyen Dağdeviren, “Oluşturacağımız çalışma ekibimizde ilçemizin tüm mahallelerimizden arkadaşlarımızın olmasını arzu ediyoruz. Bu şekilde halkımızı kucaklayan bir ekiple sahada varlık göstereceğiz. Bu zamana kadar ki yönetim kurullarında birkaç mahalleye sıkışmış bir anlayış vardı. Bunu tüm ilçeye yayacak ve bütün topluma hitap eden bir yapı ortaya çıkaracağız” dedi.

“ESKİLERDEN DE OLABİLİR”

İstifalarla başkanlığı düşen Mehmet Kaçar’ın ekibinde yer alan isimlerden de istifa etmeyi istediğini kaydeden Dağdeviren, “İstifa eden 9 partilimiz birlikte çalışmaya sıcak baktı. Fakat mahallelerdeki yapılanma durumuna göre kimlerin olacağına karar vermedik. Fakat yönetimde kalan diğer arkadaşlarımız ise yeni yönetimde görev almak istemediler. Bunu da saygıyla karşılıyoruz” diye konuştu.