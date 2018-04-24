Aracının motoruna sıkışan yavru kediyi sahiplendi

Olay, Kocali’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Buğra Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemile Engin isimli vatandaşa ait 34 FC 8990 plakalı lüks cipin motor kısmına araç park halindeyken yavru kedi girdi. Cipine bineceği esnada aracın motor kısmındaki kedinin seslerini duyan Cemile Engin, kendi çabaları ile yavru kediyi girdiği yerden çıkarmaya çalıştı. Kediyi kurtarmak için yaklaşık yarım saat uğraşan Engin, çabalarında başarısız olunca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi girdiği yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Aracın motor kapağını açan itfaiye ekipleri, kediyi girdiği çıkartarak Cemile Engin’e teslim etti. İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Cemile Engin, yavru kediyi sahiplenmek istediğini söyledi.