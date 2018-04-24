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Serhat Duyar, milletvekili adaylığını açıklayacak!

BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Milletvekili adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

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BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Milletvekili adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Son seçimde yine aday olan Duyar yarın saat 11.00'da Kandıra yolu üzerinde bulunan Çadır Kandıra Sofrası'nda partisinden Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıklayacak.

Dün 17:44 TSİ - Gündem

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