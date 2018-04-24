BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Milletvekili adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Son seçimde yine aday olan Duyar yarın saat 11.00'da Kandıra yolu üzerinde bulunan Çadır Kandıra Sofrası'nda partisinden Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıklayacak.
Dün 17:44 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Dün 19:11 TSİ )
Serhat Duyar, milletvekili adaylığını açıklayacak!
BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Milletvekili adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Dün 17:44 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz