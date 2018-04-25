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Otomobil arıza yapan araca çarptı: 1 yaralı

Gebze'de, arıza yapması nedeniyle yolda duran otomobile arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Kaza, D-100 Karayolu Gebze kavşağında meydana geldi. Erdal Yalçınkaya idaresindeki 34 SY 7846 plakalı otomobil, arıza yapması nedeniyle yolda duran Orhan Uğurlu idaresindeki 36 SA 121 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobile çarpan araçta bulunan Abdullah Y. yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Abdullah Y. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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