Kaza, D-100 Karayolu Gebze kavşağında meydana geldi. Erdal Yalçınkaya idaresindeki 34 SY 7846 plakalı otomobil, arıza yapması nedeniyle yolda duran Orhan Uğurlu idaresindeki 36 SA 121 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobile çarpan araçta bulunan Abdullah Y. yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Abdullah Y. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil arıza yapan araca çarptı: 1 yaralı
Gebze'de, arıza yapması nedeniyle yolda duran otomobile arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz