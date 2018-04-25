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Kartepe Belediyesi, ödüle layık görüldü

Kartepe Belediyesi II’nci Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi’nde, “Şehir Sağlığını Geliştirme” ikincilik ödülüne hak kazarak daha önce aldığı ödüllere bir yenisi daha ekledi.

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Kartepe Belediyesi II’nci Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi’nde, “Şehir Sağlığını Geliştirme” ikincilik ödülüne hak kazarak daha önce aldığı ödüllere bir yenisi daha ekledi. Ödülü Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez adına Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz aldı.

ATLA TERAPİ MERKEZİ

Çevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanlığı’nın gözetiminde bir çok üniversite ve belediyenin yanı sıra Kartepe Belediyesi’nin de yer aldığı II’nci Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi 16-20 Nisan tarihleri arasında Kapadokya’da gerçekleştirildi. Ana teması “Yarının Kentleri” olan; II’nci Uluslararası Şehir Çevre Sağlık Kongresi Yerel Yönetimler Arası en iyi Uygulama Yarışması’nda, Şehir Sağlığını Geliştirme Kategorisinde Kartepe Belediyesi Atla Terapi Merkezi Projesi ikincilik ödülüne layık görüldü. Aynı kategoride birinciliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi elde etti. Kapadokya’da düzenlenen kongrenin ödül törenine Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez adına Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz katıldı.

ÜZÜLMEZ’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE

Başkan Üzülmez adına ödülü alan Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz “4 yıllık emeklerimizin karşılığını sosyal projelerimiz ile aldığımızı görmek gurur verici. Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in öncülüğünde emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyor, Kartepe halkımız adına nice başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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