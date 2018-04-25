Kartepe Kent Meydanı Camii’nin temeli atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Hayırsever İşadamı Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız tarafından yaptırılan Kartepe Kent Meydanı Camii’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe İlçe Kaymakamı Ayhan Durmuş, İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, Yıldız Entegre Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız ve davetliler katıldı.

UMUT OLDUK

Temel atma töreninde açılış konuşmasını Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı-Kartepe Kent Meydanı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Murat Sabri Çakır, yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın konuşmaları sonrasında kürsüye gelen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Mübarek üç aylar içerisindeyiz. Hayırlı mübarek bir iş için bir araya geldik. Dualarımızda ülkemizin güvenliği, bayrağımızın inmemesi, ezanın dinmemesi için canla başla mücadele eden Mehmetçiklerimizi unutmayalım. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin şefaatlerine bizleri nail eylesin. Ülkemiz de son 16 yılda yapılan yatırımların yanı sıra dünyada Müslüman mazlumların umut ışığı olduk” dedi.

İLÇEYE AYRI BİR DEĞER KATACAK

“Geleceğimiz olan genç nesillerin yetişmesi için gereken tüm mekanlar hazırlanmaktadır” diyen Başkan Üzülmez “Kartepemizde yeni kent meydanı oluşmaktadır. Kartepe Kaymakamlığı bitmiş durumdadır. Belediye hizmet binamız bitme noktasında gelmiştir. Kartepede yeni kent merkezi ilçeye ayrı bir değer katacaktır. Alt ve üst yapılarla aralıksız yatırımlarımız devam ediyor. Yüz bin kişinin hizmetini alacağı kent merkezi yeni bir başlangıç olacaktır. Son 4 yıl içerisinde 10’un üzerinde camimizin yapımına kadar bir çok eksikliklerin giderilmesi için gerekeni yapıyoruz. Kartepemizde 6 caminin yapımı devam etmektedir. Büyükşehir Belediyemizden büyük destek alıyoruz” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “Hayırlı bir iş için Allah’ın evinin, Müslümanların toplanma yeri olan camimizin temel atma töreninde bir araya geldik. İnşallah açılışında da bir arada oluruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Buranın planlaması yapılırken kent meydanı olarak düzenlendi. Burada on belde vardı. Planlama yaparken merkezinde cami olsun, yanında müftülük, kuran kursu, belediye hizmet binası, kaymakamlık ve ticari ve konut alanları olarak düzenlendi. Kent meydanı çalışmaları bittiği zaman ülkemize örnek olacak proje bitmiş olacaktır” dedi.

ÜLKEMİZİN GÜÇLENMESİNİ İSTEMİYORLAR

Hizmet binaları bitme noktasına gelmiştir diyen Başkan Karaosmanoğlu “Cami merkezli bir çevre olacaktır. Yaz döneminde çevresi tamamlanmış olacaktır. Caminin bitmesiyle birlikte herkes burada yerini alacaktır. Burası Kartepemizde herkesin ulaşabileceği bir yerdir. Burası tam bir şehir merkezi durumuna gelecektir. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu milletin önüne geçti, ülkemizi derledi toparladı, pek çok fırtınalı, badireleri Allah’ın izniyle atlattık. Ülkemizin ve şehirlerimizin hızlı bir şekilde geliştirmesi için yerel de bizler gayret edeceğiz. Ülkemizin ve dünyanın durumunu izliyorsunuz. Ülkemizin güçlü olmasını istemiyorlar” şeklinde konuştu. Kartepe Kent Meydanı Camii’nin temeli kesilen kurbanların ardından dua ile atıldı.

KENT MEYDANI CAMİİ

Bodrum katı, zemin katı, mahfil katı olmak üzere üç kattan oluşacak. Toplam ibadet alanı 2265 m2 olarak planlandı. Zemin katta bulunan ibadet alanı; 1375 m2, son cemaat alanı; 325 m2 ve mahfil katı 565 m2’dir. Cami 3235 kişiliktir. Toplam inşaat alanı 5.250m2'dir. 1814 m2'den oluşan Bodrum Katta bulunan Mahaller; Çok Amaçlı Salon, Kütüphane, 10 adet Derslik, İmam Odası, Teknik Oda, Kazan Dairesi, 3 adet Depo, Bay, Bayan Şadırvan ve WC’lerden oluşmaktadır. 2467 m2'den oluşan Zemin Katta bulunan Mahaller; İbadet alanı, Son Cemaat ve Ayakkabılık Bölümü. 967 m2'den oluşan Mahfil Katta; İbadet Alanı bulunmaktadır. Kent Meydanı Camii; 2 minare, 1 adet büyük, 4 adet küçük, 6 adet yarım kubbeden oluşmaktadır. Büyük Kubbesinin çapı 26 m'dir. Ayrıca her katta engelsiz ulaşımı sağlamak amacı ile, iki adet asansör binada kolay erişilebilecek alanlara yerleştirilmiştir. Cephelerde Yağmur suyunu kullanabilmek amacı ile Prekast cephe içlerine gizli yağmur suyu olukları yerleştirilmiş ve buradan gelen yağmur suları bodrum katta bulunan iki adet depo da toplanması tasarlanmıştır. Depolar da toplanan yağmur suları WC ve Peyzaj alanında kullanılması düşünülmüştür.