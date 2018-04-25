İsmail Kahraman, adaylığını açıkladı!

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek seçimli genel kurul 29 Nisan 2018 Pazar günü saat 10:00’da başlayacak. 10 Nolu Körfez Minibüs Midibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi üyelerinin yeni başkanını belirleyeceği seçimde mevcut başkan İsmail Kahraman yeniden adaylığını açıkladı.

9 YILDIR BAŞKANLIĞI YÜRÜTÜYOR

10 Nolu Körfez Minibüs Midibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi’nde aralıklarla 9 yıl başkanlık görevini yürüten mevcut Başkan İsmail Kahraman yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Genel kurulun tarihine daha zaman varken biz seçimi öne aldık. Yönetim kurulundan ayrılması gereken arkadaşlarımız vardı. Seçimi erken tarihe alma sebeplerimizi 29 Nisan 2018 Pazar günü seçimli genel kurulda açıklayacağım. Yeni yönetim kadromuzla çok daha güçlü geliyoruz. Bu seçimin diğer seçimlerden bir diğer farkı da 1163 sayılı yasada kooperatifler kanunundaki değişiklikle kooperatiflere 3 yıllığına seçilebilme hakkı tanınmış olmasıdır. Yani bu seçim 3 yıllık bir süreyi kapsayacaktır. Oluşturduğumuz yeni yönetimimizle daha uzun bir sürede ve çok daha verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Genel itibariyle sorunlarımızı biliyor ve bu sorunlarımızın çözümü için çok daha gayretli olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yeni gelir kaynakları oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genel kurulumuzun huzur ve barış içinde geçmesini dilerken ülkemize, ilçemize ve kooperatifimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ayrıca genel kurulumuza üyelerimizin katılmasını önemle arz ederim." dedi.