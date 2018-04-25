İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!

Erol Demirbek - ve ilave etmiştim ; olur ya o zaman siyasi görüş tam oturmamış vitrin olarak kendisini öne çıkartmak isteyenlerle aynı görüşte olmadığını anlamış olabilir denenmesi ve izlenmesi uygun olur demiştim. hayırlısı olsun İYİ olur inşallah İ