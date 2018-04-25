İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Esra Talu görevinden istifa etti. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Derince İlçe Teşkilatı yönetiminden 22 kişi İlçe Başkanı Esra Tolu hakkında şikayetlerini belirten dilekçelerini il teşkilatına iletmişti. İYİ Parti Derince İlçe Teşkilatı yöneticileri İl Başkanlığına dilekçe vererek İl Başkanı Serdar Kaman’dan Talu’nun görevden alınmasını talep etmişlerdi. Bu talebe karşın il başkanlığı ‘seçim sürecinde bir değişikliğin doğru olmayacağı’ gerekçesiyle başkanın devamına karar almıştı. Bunun üzerine Esra Talu yapılan baskılar sonucu görevinden istifa etti. Talu istifa dilekçesini İl Başkanlığı’na sundu.
Bugün 09:52 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:21 TSİ )
İYİ Parti'de ilçe başkanı istifa etti!
İYİ Parti Derince İlçe Başkanı Esra Talu görevinden istifa etti.
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Bugün 09:52 TSİ - Siyaset
Muhabir Ahmet Hazer
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Yorumlar
(3 )
Erkan - Derince iyi olacak.
Erol Demirbek - ve ilave etmiştim ; olur ya o zaman siyasi görüş tam oturmamış vitrin olarak kendisini öne çıkartmak isteyenlerle aynı görüşte olmadığını anlamış olabilir denenmesi ve izlenmesi uygun olur demiştim. hayırlısı olsun İYİ olur inşallah İ
Erol Demirbek - isabetli bir iş yapmış. yüksek öğrenimli bilinçli biri olmasına rağmen daha önce akp den milletvekili adayı olmuş birinin İYİ parti derince ye ilçe başkanı yapılmasının yeniden düşünülmesi gereken durum olduğunu sosyal medyada yazmıştım ,
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