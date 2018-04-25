Ahmet Yeşil, milletvekilliği adaylığına hazırlanıyor

Kocaeli’nin sevilen ve sayılan isimlerinden İYİ Parti Kocaeli Kurucu İl Yöneticisi aynı zamanda mevcut yönetimde AR-GE’den sorumlu il Başkan Yardımcısı Ahmet Yeşil, 24 Haziran 2018 erken seçimlerinde milletvekili adaylığı için ismi geçiyor. MHP’den 1 Kasım seçimlerinde 3 sıra milletvekili adayı olan ve çalışmasıyla dikkat çeken isim Ahmet Yeşil, MHP'den İYİ Parti'ye geçen isimler arasındaydı.

Ahmet Yeşil Kimdir?

1982 yılında Konya'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesinde eğitim gördü. Yüzyıl Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını görevini sürdüren Yeşil, evli ve 2 çocuk babasıdır. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.