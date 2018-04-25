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Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nden bir ilk!

Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde Endoskopik Kapalı DSR (gözyaşı kanalı açılması) ameliyatı başarıyla yapıldı.

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Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde bir ilk gerçekleştirildi. Uzun zamandır gözde sulanma, iltihaplanma, gözyaşının dışarı akması şikayetleri olan M.Ç. (59) isimli hastaya, sol göz yaşı kanalı tıkandığı tanısı konularak ameliyat önerildi. Operasyon Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Daştan ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Metin Akyıldız tarafından gerçekleştirildi.

SADECE DARICA'DA YAPILIYOR

Hasta daha önce dış merkeze başvurduğunu ve kendisine dıştan ciltte kesi ve kemiğin kırılarak (açık yöntem) ameliyat önerildiğini belirtti. Hastaya burun cildinde herhangi bir kesi yapmadan, burun içinden girilerek, endoskopik yöntemle (kapalı yöntem) tedavisinin yapılabileceğini ve bunun da sadece Darıca Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilebileceğinin bilgisi verildi. Hasta kendisine sunulan bu tedavi şeklini kabul ederek ameliyat olmayı kabul etti.

BAŞARILI GEÇTİ

Oldukça başarılı geçen ameliyat sonrası hastaya göz yaşı kanalı açıldı. Dr.Daştan ve Dr.Akyıldız yaptıkları açıklamada kapalı yöntemle yapılan ameliyatın avantajları arasında, iyileşme süresinin daha kısa olması, ciltte herhangi bir iz olmaması, daha az ağrı görülmesi ve cerrahi olarak daha az riskler olduğunu belirterek hasta konforunun yüksek olduğunu bundan dolayı kapalı (endoskopik) yöntemin tercih edildiğini vurguladılar.

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