Eski bakan milletvekili adayı mı oluyor?

DYP’nin kurduğu 19’uncu hükümette Kocaeli Milletvekili olan ve ardından Sağlık Bakanlığı görevi yapan Kazım Dinç, AKP'den milletvekili aday adayı olmaya hazırlanıyor. Dinç’in "milletvekili adayı" gösterilmezse dahi tüm varlığı ile AKP için çalışacağını söyledi. Dinç’in önümüzdeki günlerde il başkanlığına başvurusunu yapması bekleniyor.