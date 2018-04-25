DYP’nin kurduğu 19’uncu hükümette Kocaeli Milletvekili olan ve ardından Sağlık Bakanlığı görevi yapan Kazım Dinç, AKP'den milletvekili aday adayı olmaya hazırlanıyor. Dinç’in "milletvekili adayı" gösterilmezse dahi tüm varlığı ile AKP için çalışacağını söyledi. Dinç’in önümüzdeki günlerde il başkanlığına başvurusunu yapması bekleniyor.
Bugün 10:15 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:27 TSİ )
Eski bakan milletvekili adayı mı oluyor?
Eski Kocaeli Milletvekili ve ardından Sağlık Bakanlığı görevini yürütmüş olan Kazım Dinç, AKP'den Milletvekili Aday Adayı olmaya hazırlanıyor.
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Bugün 10:15 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz