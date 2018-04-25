Ceyhan: İstifa 2 dakikalık bir iş

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimde milletvekilliği aday adaylığı için başvuru sürecinin bilgilendirme toplantısı ve takvim süreci ile ilgili il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve il başkan yardımcıları da katılım gösterdi. Açıklamada

BAŞVURULAR BAŞLADI

Açıklamada konuşan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “YSK, istifa etmesi gereken kişiler için son tarih Perşembe günü saat 17.00’ye kadar olacağını açıklamıştı. AKP’de milletvekilliği başvuruları 24 Nisan Salı tarihi itibariyle başladı. Pazar günü saat 24.00’e kadar aday adayı başvurusunu komisyonumuz ile alacağız. Milletvekili adaylık başvurusunun doğrudan genel merkezdeki ilgili birime veya il başkanlıklarına teslim edebilir. Başvuru için erkek aday adaylarından 6 bin TL, kadın ve 18-25 yaş arasındaki aday adaylardan 3 bin TL, engelli adaylardan bin TL özel aidat alınmasına ve bu konularda da MYK’nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir” dedi.

HAFTASONU 24.00’E KADAR BAŞVURULAR ALINACAK

Ceyhan, “Başvuru için hafta içi itibariyle sabah saat 10.00 akşam saat 19.00 arasında komisyonumuz ile alacağız. Ben yarın ve Cuma günü Ankara’da olacağım. Benim yokluğumda Abdullah bey süreci yönetecek. Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00 24.00 arası başvuruları alacağız. Başvuru ile ilgili evraksal kısımlar var. İstifası zorunlu olan kişiler ve kamuda çalışan kişilerin istifa dilekçelerini başvuru evraklarında isteyeceğiz” diye konuştu.

İSTİFA DEDİĞİNİZ 2 DAKİKALIK

Ceyhan, “Aday adayları için ikinci adım ise 2-3-4 Mayıs temayül yoklamaları olacak. Takvim bugün yarın belli olacak. Tüm başvuru aday adaylarımızın, oy kullanacak arkadaşlarımıza kendilerini tanıtmalarını istiyoruz. 2 günümüz var bu sadece bir plan. AK Partimizin başvurusunu geçmiş dönemler gibi yoğun olacağını düşünüyorum. AK Parti’de görev talep edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Genel merkezimiz bize ihtiyaç var derse ona göre hareket ederiz. Genel merkezin vereceği her karara sahip çıkacağız. Doğru listenin olması adına fedakarlıklar yapacağız. Teşkilatların aday olup olmayacağı henüz kesin değil. Yol haritasını bekliyoruz. İstifa dediğiniz 2 dakikalık bir şey. Nerede görev varsa herkes o göreve uyacaktır” şeklinde konuştu.

ADNAN MENDERES’İ HATIRLATSAK YETER

Sarıbay’ın “2002’de CHP olmasa seçime bile giremiyorlardı” sözlerine cevap veren Ceyhan, “AK Parti 3 dönemdir iktidarda. O günkü şartlarda 367 garabetini de Cengiz beye hatırlatmak isterim. Kaos çıkartılmanın merkezindeki hatırlatırım. 15 milletvekilin kiralandığını ve siyasal anlamda doğru olmadığını söyledik. CHP bu hezeyandan dolayı söyleyecek bir şey bulamamış. Benim o gün söylediğim sözler nezaket kuralları içinde söylenmiş sözlerdir. Mecliste istifa edenler İYİ parti koltuğunda değil, CHP’nin koltuğunda oturmuştur. 24 Haziran’da milletimizin kararını öpüp başımızın üzerine koyacağız. Milletimizin kantarı çok hassastır. Bizim hatırlatacak o kadar çok sözlerimiz var ki. Taa Adnan Menderes’i hatırlatsak yeter” açıklamalarında bulundu.