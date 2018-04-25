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Bugün 10:54 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:58 TSİ )

Turkuaz’da tempo artıyor

Oktay Kocatekin’in nezaretinde gerçekleştirilen Turkuaz Futbol Turnuvası’nda maçlar, KASKF Ferruh Duygu Tesisleri’nde devam ediyor.

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Turnuvada heyecan ve tempo artıyor.

KORDSA İLE PİRELLİ FARKLI KAZANDI

Turkuaz Turnuvası’nda Tarım, Brisa karşısında 0-0 berabere kalırken, günün son maçında Gefest, Yıldız Sunta karşısında 3-0 yenildi.Önceki gün de üç maç oynandı. İlk maçta Kordsa, Tri-Wall karşısında 5-0 kazanırken, ikinci karşılaşmada İzmit Makine, Filli Boya’ya 4-0 mağlup oldu. Günün son maçında ise Pirelli, Assan Hanil’i 6-0’lık skorla yenmeyi başardı.

TARIM: 0-BRİSA: 0

STAT: KASKF Ferruh Duygu

TARIM: Ekrem***, İskender**,Fahri**, Uğur**, Selim**(Murat**), Engin**, Akif** Yiğit**(Mustafa**), Onur**(Ceyhun**)

BRİSA: ŞAmil**, Mert**, Gürcan**, Ahmet**(Ferhat**) ,Deniz**(Soner**) ,Erdi**,Aytekin**, Bahadır**, Remzi**(Muhteşem**)

GOL: Yok.

GEFEST: 0-YILDIZ SUNTA: 3

STAT: KASKF Ferruh Duygu

GEFEST: Serdar**, Ali Kemal**, Murat**(Yahya**) , Musa** Burak**, Ebubekir**(Buğra**) Furkan**, Yusuf**, Metin**(Serhat**)

YILDIZ SUNTA: Murat***, Emre***, Ali***, Özcan***, Ulaş***, Tevfik***,Coşkun***,Zafer*** Fatih***,

GOLLER: Dk.11 Coşkun, Dk.33-40 Fatih (Yıldız Sunta)

KORDSA: 5-TRİ-WALL: 0

STAT: KASKF Ferruh Duygu

HAKEM: Selim Akman

KORDSA: Mehmet**(Orhan**), Muharrem**(Salih**), Ergün***, Mehmet Atik**(Ümit***) Hakkı**, Fatih***(Yaşar**), Yasin***, Rıfat**(Sefa**), Kadir**(Faruk***)

TRİ-WALL: Bilal**(Engin**), Erdal**,Soner**(Yusuf**), Emre**, Ercan**(Berat**), Oğuz** Samet**(Mehmet**), Metin**(Erol**), Cumaali**(Yavuz**)

GOLLER: Dk. 11 Yasin, Dk.16 Kadir, Dk.19 Fatih, Dk 22 Ümit,Dk. 38 Hakkı (Kordsa)

İZMİT MAKİNA: 0-FİLLİ BOYA: 4

STAT: KASKF Ferruh Duygu

HAKEM: Selim Akman

İZMİT MAKİNA: Çağrı**, Murat Yıldız**, Murat**, Bilal**, Recep**, Mete**, Bayram** (Tuncer**), Mustafa**, Barış**

FİLLİ BOYA: Onur***, Salih***(Yunus Özerdem**), Yunus**(Nurullah**), Uğur**, Hamza** Murat**, Özgür**,Sezai**, Ersin**

GOLLER: Dk.8 Yunus, Dk.22 Hamza, Dk.33 Özgür

PİRELLİ: 6-ASSSAN HANİL:0

STAT: KASKF Ferruh Duygu

HAKEM: Selim Akman

PİRELLİ: Birkan***, Berkay**, Turgay***(Şükrü**), Yasin***(Emre**), Mert***(OSman**) Ercan***, Cemal***

ASSSAN HANİL: Batuhan**, Gökhan**(Muzaffer**), Baki**(Bahadır**), Mesut**, İskender** Burak**, Yusuf**, Sezai**, Arif**(İbrahim**)

GOLLER: Dk. 2-15-28 (P) Mert, Dk.18 Cemal, Dk.38 Ercan

Bugün 10:54 TSİ - Spor

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