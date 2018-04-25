Turkuaz’da tempo artıyor

Turnuvada heyecan ve tempo artıyor.
KORDSA İLE PİRELLİ FARKLI KAZANDI
Turkuaz Turnuvası’nda Tarım, Brisa karşısında 0-0 berabere kalırken, günün son maçında Gefest, Yıldız Sunta karşısında 3-0 yenildi.Önceki gün de üç maç oynandı. İlk maçta Kordsa, Tri-Wall karşısında 5-0 kazanırken, ikinci karşılaşmada İzmit Makine, Filli Boya’ya 4-0 mağlup oldu. Günün son maçında ise Pirelli, Assan Hanil’i 6-0’lık skorla yenmeyi başardı.
TARIM: 0-BRİSA: 0
STAT: KASKF Ferruh Duygu
TARIM: Ekrem***, İskender**,Fahri**, Uğur**, Selim**(Murat**), Engin**, Akif** Yiğit**(Mustafa**), Onur**(Ceyhun**)
BRİSA: ŞAmil**, Mert**, Gürcan**, Ahmet**(Ferhat**) ,Deniz**(Soner**) ,Erdi**,Aytekin**, Bahadır**, Remzi**(Muhteşem**)
GOL: Yok.
GEFEST: 0-YILDIZ SUNTA: 3
STAT: KASKF Ferruh Duygu
GEFEST: Serdar**, Ali Kemal**, Murat**(Yahya**) , Musa** Burak**, Ebubekir**(Buğra**) Furkan**, Yusuf**, Metin**(Serhat**)
YILDIZ SUNTA: Murat***, Emre***, Ali***, Özcan***, Ulaş***, Tevfik***,Coşkun***,Zafer*** Fatih***,
GOLLER: Dk.11 Coşkun, Dk.33-40 Fatih (Yıldız Sunta)
KORDSA: 5-TRİ-WALL: 0
STAT: KASKF Ferruh Duygu
HAKEM: Selim Akman
KORDSA: Mehmet**(Orhan**), Muharrem**(Salih**), Ergün***, Mehmet Atik**(Ümit***) Hakkı**, Fatih***(Yaşar**), Yasin***, Rıfat**(Sefa**), Kadir**(Faruk***)
TRİ-WALL: Bilal**(Engin**), Erdal**,Soner**(Yusuf**), Emre**, Ercan**(Berat**), Oğuz** Samet**(Mehmet**), Metin**(Erol**), Cumaali**(Yavuz**)
GOLLER: Dk. 11 Yasin, Dk.16 Kadir, Dk.19 Fatih, Dk 22 Ümit,Dk. 38 Hakkı (Kordsa)
İZMİT MAKİNA: 0-FİLLİ BOYA: 4
STAT: KASKF Ferruh Duygu
HAKEM: Selim Akman
İZMİT MAKİNA: Çağrı**, Murat Yıldız**, Murat**, Bilal**, Recep**, Mete**, Bayram** (Tuncer**), Mustafa**, Barış**
FİLLİ BOYA: Onur***, Salih***(Yunus Özerdem**), Yunus**(Nurullah**), Uğur**, Hamza** Murat**, Özgür**,Sezai**, Ersin**
GOLLER: Dk.8 Yunus, Dk.22 Hamza, Dk.33 Özgür
PİRELLİ: 6-ASSSAN HANİL:0
STAT: KASKF Ferruh Duygu
HAKEM: Selim Akman
PİRELLİ: Birkan***, Berkay**, Turgay***(Şükrü**), Yasin***(Emre**), Mert***(OSman**) Ercan***, Cemal***
ASSSAN HANİL: Batuhan**, Gökhan**(Muzaffer**), Baki**(Bahadır**), Mesut**, İskender** Burak**, Yusuf**, Sezai**, Arif**(İbrahim**)
GOLLER: Dk. 2-15-28 (P) Mert, Dk.18 Cemal, Dk.38 Ercan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz