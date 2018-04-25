ERG Dizayn Yönetim Kurulu Başkanı Ertekin Akbulak, AKP Kocaeli'nin ilk milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı. 2002 yılından bu yana AKP üyesi olan Akbulak, Derince'de ikamet ediyor. Evli 6 çocuk babası Akbulak, 1976 doğumlu. İzmit Endüstri Meslek Lisesi mezunu Akbulak, ben "Milletimize hizmet yolunda görev almak için aday oluyorum" dedi.
Bugün 11:07 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:45 TSİ )
AKP’nin ilk vekil aday adayı başvurusunu yaptı
ERG Dizayn Yönetim Kurulu Başkanı Ertekin Akbulak, AKP Kocaeli'nin ilk milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.
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Bugün 11:07 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz