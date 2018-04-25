AKP’nin ilk vekil aday adayı başvurusunu yaptı

ERG Dizayn Yönetim Kurulu Başkanı Ertekin Akbulak, AKP Kocaeli'nin ilk milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı. 2002 yılından bu yana AKP üyesi olan Akbulak, Derince'de ikamet ediyor. Evli 6 çocuk babası Akbulak, 1976 doğumlu. İzmit Endüstri Meslek Lisesi mezunu Akbulak, ben "Milletimize hizmet yolunda görev almak için aday oluyorum" dedi.