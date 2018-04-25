İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Kınalı Asker Parkı mevkisinde 16 Ocak günü meydana gelen olayda yolda karşılaştıkları bir lise öğrencisini darp ederek üzerindeki bir miktar para ve sigarasını gasp ettikleri öne sürülen 3 kişi polis ekipleri tarafından takibe alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gasp olayına karıştıkları öne sürülen R.K (19) ve M.K. (17) isimli şüpheliler, İzmit Bekirdere Başaran Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı Yaşı küçük olan M.K. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken R.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İfadesinde suçlamaları kabul etmediği öne sürülen R.K. ve M.K. tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaya karıştığı öne sürülen 1 kişi ise aranıyor. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 11:19 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:44 TSİ )
Lise öğrencisini gasp eden 2 kişi yakalandı
İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde lise öğrencisi darp ederek parasını ve sigarasını gasp ettikleri öne sürülen 3 kişiden 2’si polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Bugün 11:19 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz