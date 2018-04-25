CHP İl SKM başkanı belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetim Kurulu, il başkanı Av. Cengiz Sarıbay başkanlığında haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan erken seçim için CHP Kocaeli Örgütünün programlarını hazırlayacak, organize edecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi de oluşturuldu.

İL SKM GÖKHAN ERCAN’A EMANET

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan erken seçim için çalışmalarına hız veren CHP Kocaeli İl Örgütü, önceki akşam gerçekleştirdiği haftalık olağan yönetim toplantısında Seçim Koordinasyon Merkezini (SKM) de belirledi. Buna göre seçim süresi boyunca koordinasyonu sağlayacak, çalışma planını hazırlayıp organize edecek olan SKM’nin başına Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gökhan Ercan başkan olarak atandı.

PERŞEMBE TOPLANACAKLAR

SKM Başkanı olarak atanan Gökhan Ercan’ın yanı sıra CHP Kocaeli İl Örgütü’nün Seçim Koordinasyon Merkezinde İl Bilişim Sorumlusu Metin Düzgün, Kartepe ve Başiskele İlçe Örgütlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, Gebze ve Dilovasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şahin Yılmazer, Kadın Kolları İl Başkanı Songül Kaya, Gençlik Kolları Yöneticisi Emre Gümüş, eski İl Başkanı Cihat Altunyuva, İl Çevre ve Sağlık Komisyon Üyesi Mustafa Zengin yer alacak. İl SKM Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek.