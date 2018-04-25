CHP İl Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Muhip Kanko, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan erken seçimde Milletvekili aday adayı olacağından istifasını vererek yönetim toplantısına son defa katılıp, yönetimdeki arkadaşlarıyla vedalaştı. Kanko’nun yerine yedeklerde birinci sırada yer alan Av. Merih Kuruçelik çağrıldı.
Bugün 11:22 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:01 TSİ )
Muhip Kanko, istifa etti!
CHP İl Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Muhip Kanko, Milletvekili aday adayı olacağından istifasını verdi.
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Bugün 11:22 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz