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Muhip Kanko, istifa etti!

CHP İl Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Muhip Kanko, Milletvekili aday adayı olacağından istifasını verdi.

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CHP İl Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Muhip Kanko, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşecek olan erken seçimde Milletvekili aday adayı olacağından istifasını vererek yönetim toplantısına son defa katılıp, yönetimdeki arkadaşlarıyla vedalaştı. Kanko’nun yerine yedeklerde birinci sırada yer alan Av. Merih Kuruçelik çağrıldı.

Bugün 11:22 TSİ - Siyaset

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