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Bugün 11:31 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:41 TSİ )

İşte Kocaelispor'dan alacağı olan isimler...

Kocaelispor'da alacağı olan personellerin isimleri tek tek açıklandı.

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KOCAELİSPOR KULÜBÜNDE ÇALIŞMIŞ HAKLARINI ALAMAMIŞ PERSONEL İCRA İŞLEMİ BAŞLATMAMIŞ OLANLAR

ADI SOYADI

GÖREVİ

MAAŞ ALACAĞI

KIDEM TAZMİNATI

İHBAR TAZMİNATI

ALACAK TOPLAMI

ALACAĞIN OLUŞTUĞU YILLAR

BÜLENT ÖZER

Gen.Müdür

59.149,00

61.681,78

5.881,00

126.711,78

2002-2008 ve 2010-2011

MAHMUT CİVELEK

Şoför

50.000,00

4.657,02

1.208,62

55.865,64

2003-2011

HÜSEYİN İNCEHASAN

Malzemeci

26.293,00

24.591,88

2.194,71

53.079,59

2002-2013

ORHAN GÖRMEZ

Malzemeci

10.830,00

26.942,51

2.481,19

40.253,70

2002-2011

REMZİ NAİBOĞLU

Tesis Md.Yrd.

21.731,00

13.504,84

3.292,05

38.527,89

2002-2013

METİN ÖZDEMİR

Çimci

17.590,00

13.378,13

2.277,69

33.245,82

2002-2013

HAKKI SEÇKİN ŞİLE

Muhasebe

14.383,17

15.340,85

1.837,70

31.561,72

2002-2011

ABDURRAHİM KURTULUŞ

Aşçı

11.876,00

15.191,32

1.815,96

28.883,28

2002-2011

ŞEMSETTİN KURTOĞLU

Çimci

11.910,00

12.996,42

2.207,83

27.114,25

2002-2011

TUFAN NOYİN

İdari Per.

4.046,00

22.450,87

0,00

26.496,87

2002-2013

HAKAN GÖRMEZ

Malzemeci

12.992,00

7.904,23

2.208,15

23.104,38

2004-2011

YAHYA OKCAN

Tesis Amiri

16.980,11

3.734,94

2.269,96

22.985,01

2008-2010

SALİH TOPÇU

Çimci

9.847,00

11.633,33

1.538,07

23.018,40

2002-2011

TANER PINAR

Vol.Tk.Menj.

10.500,00

0,00

0,00

10.500,00

2002

EMRAH ÖZŞAHİN

Bilgi İşlem

8.636,79

6.499,99

2.197,27

17.334,05

2006-2011

ÜMİT DARENDE (Vefat)

Bulaşıkçı

5.483,00

10.875,49

1.538,07

17.896,56

2002-2010

ERGİN SEZER

Bulaşıkçı

2.809,00

9.372,99

1.088,43

13.270,42

2002

SEBAHATTİN BAĞIM

Çaycı

12.373,25

0,00

0,00

12.373,25

2010

HARUN TURANLI

Aşçı

6.736,00

2.860,21

1.891,63

11.487,84

2008-2010

MEHMET KÖKTEN(Vefat)

İdari Per.

3.468,00

2.950,00

1.000,00

7.418,00

2002

MUSTAFA KEMAL ŞEN

Vol.Tk.Menj.

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

2002

NECLA TAŞDI

Kat Temizlik

2.500,00

1.400,00

650,00

4.550,00

2002-2004

MİNE ARK

Bulaşıkçı

5.024,00

1.222,46

897,96

7.144,42

2008-2010

ARİF SEVİM

Garson

3.311,00

2.551,38

1.318,34

7.180,72

2008-2010

AHMET YILMAZ

Masör

4.310,00

0,00

0,00

4.310,00

2007

GÜRBEY KAHVECİ

Doktor

6.000,00

0,00

0,00

6.000,00

2010-2011

SEVİM BALCI

Kat Temizlik

3.451,00

1.222,46

897,96

5.571,42

2008-2010

HAVVA SEZER

Kat Temizlik

2.140,00

2.416,97

988,76

5.545,73

2008-2011

ADİL NAZLIGÜL

Masör

5.212,00

0,00

0,00

5.212,00

2002-2005

ABDURRAHMAN ŞAHİN

Garson

1.702,00

1.315,44

860,77

3.878,21

2008-2010

MUHARREM BAHÇECİ

Tesis Amiri

3.300,00

0,00

0,00

3.300,00

2009

BÜLENT KÜÇÜK

Çaycı

2.727,00

0,00

0,00

2.727,00

2010

ENGİN ZURNACI

İdari Per.

4.238,00

0,00

0,00

4.238,00

2013

ELİF UZUNOĞLU

Kat Temizlik

1.696,00

0,00

0,00

1.696,00

2008-2010

UĞUR EKİNCİ

Şoför

1.170,00

0,00

0,00

1.170,00

2010

ZEKERİYA KATKICI

Çamaşırcı

630,00

0,00

0,00

630,00

2002

ADIGÜZEL YAVUZ

Garson

806,00

0,00

0,00

806,00

2010

        TOPLAM

 

369.850,32

276.695,51

42.542,12

701.498,01

 
       

KOCAELİSPOR KULÜBÜNDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN PERSONELİN ALACAK DURUMU

ADI SOYADI

GÖREVİ

MAAŞ ALACAĞI

KIDEM TAZMİNATI

İHBAR TAZMİNATI

ALACAK TOPLAMI

ALACAĞIN OLUŞTUĞU YILLAR

SİNAN ŞENTÜRK

Muh.Müdürü

1.939,04

0,00

0,00

1.939,04

2002-2013

SEVDA ADALI

İdari Pers.

8.825,00

18.287,34

EMEKLİLİK

27.112,34

2002-2013

ASIM GÜNDOĞDU

Malzemeci

20.367,37

24.394,50

EMEKLİLİK

44.761,87

2002-2013

MUSTAFA ATAÇ

Malzemeci

21.330,72

11.782,94

EMEKLİLİK

33.113,66

2002-2013

EFRAHİM KURHAN

Masör

29.775,69

0,00

0,00

29.775,00

2002-2013

ALİ ARSLAN

Masör

36.834,39

0,00

0,00

37.948,00

2002-2011

     TOPLAM

 

119.072,21

54.464,78

0,00

174.649,91

 

Bugün 11:31 TSİ - Spor

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Yorumlar

(1)
01

Izmitli - rakamlara bak rezalet, hep uydurmaca, bende yazdırayım adımı bari otuzbin falan, adam şöförmüş 50 bin maaş alacagım var demiş, ya sen yıllarca hiç maaş almadanmı çalıştın neyedin ne içtin? insanda biraz utanma olur, rakamlar hep uydurmaca, yönetimde karşı dava açsın hepsine, evraklar araştırılsın, kim işe gelmiş işini yapmış kim gelmemiş işini aksatmış, çalışma saatleri hepsi çıkartılsın, karşı dava açılsın, hepside ihbar koymuş bide, ihbara hak kazanmanız için önceden bildirilmeden aynı gün işten atılmanız lazım, hepinizmi pat diye işten atıldınız? habersizce?

Yanıtla . 0Beğen 25 Nisan 12:24

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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