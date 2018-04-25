İşte Kocaelispor'dan alacağı olan isimler...

|KOCAELİSPOR KULÜBÜNDE ÇALIŞMIŞ HAKLARINI ALAMAMIŞ PERSONEL İCRA İŞLEMİ BAŞLATMAMIŞ OLANLAR
ADI SOYADI
GÖREVİ
MAAŞ ALACAĞI
KIDEM TAZMİNATI
İHBAR TAZMİNATI
ALACAK TOPLAMI
ALACAĞIN OLUŞTUĞU YILLAR
BÜLENT ÖZER
Gen.Müdür
59.149,00
61.681,78
5.881,00
126.711,78
2002-2008 ve 2010-2011
MAHMUT CİVELEK
Şoför
50.000,00
4.657,02
1.208,62
55.865,64
2003-2011
HÜSEYİN İNCEHASAN
Malzemeci
26.293,00
24.591,88
2.194,71
53.079,59
2002-2013
ORHAN GÖRMEZ
Malzemeci
10.830,00
26.942,51
2.481,19
40.253,70
2002-2011
REMZİ NAİBOĞLU
Tesis Md.Yrd.
21.731,00
13.504,84
3.292,05
38.527,89
2002-2013
METİN ÖZDEMİR
Çimci
17.590,00
13.378,13
2.277,69
33.245,82
2002-2013
HAKKI SEÇKİN ŞİLE
Muhasebe
14.383,17
15.340,85
1.837,70
31.561,72
2002-2011
ABDURRAHİM KURTULUŞ
Aşçı
11.876,00
15.191,32
1.815,96
28.883,28
2002-2011
ŞEMSETTİN KURTOĞLU
Çimci
11.910,00
12.996,42
2.207,83
27.114,25
2002-2011
TUFAN NOYİN
İdari Per.
4.046,00
22.450,87
0,00
26.496,87
2002-2013
HAKAN GÖRMEZ
Malzemeci
12.992,00
7.904,23
2.208,15
23.104,38
2004-2011
YAHYA OKCAN
Tesis Amiri
16.980,11
3.734,94
2.269,96
22.985,01
2008-2010
SALİH TOPÇU
Çimci
9.847,00
11.633,33
1.538,07
23.018,40
2002-2011
TANER PINAR
Vol.Tk.Menj.
10.500,00
0,00
0,00
10.500,00
2002
EMRAH ÖZŞAHİN
Bilgi İşlem
8.636,79
6.499,99
2.197,27
17.334,05
2006-2011
ÜMİT DARENDE (Vefat)
Bulaşıkçı
5.483,00
10.875,49
1.538,07
17.896,56
2002-2010
ERGİN SEZER
Bulaşıkçı
2.809,00
9.372,99
1.088,43
13.270,42
2002
SEBAHATTİN BAĞIM
Çaycı
12.373,25
0,00
0,00
12.373,25
2010
HARUN TURANLI
Aşçı
6.736,00
2.860,21
1.891,63
11.487,84
2008-2010
MEHMET KÖKTEN(Vefat)
İdari Per.
3.468,00
2.950,00
1.000,00
7.418,00
2002
MUSTAFA KEMAL ŞEN
Vol.Tk.Menj.
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
2002
NECLA TAŞDI
Kat Temizlik
2.500,00
1.400,00
650,00
4.550,00
2002-2004
MİNE ARK
Bulaşıkçı
5.024,00
1.222,46
897,96
7.144,42
2008-2010
ARİF SEVİM
Garson
3.311,00
2.551,38
1.318,34
7.180,72
2008-2010
AHMET YILMAZ
Masör
4.310,00
0,00
0,00
4.310,00
2007
GÜRBEY KAHVECİ
Doktor
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
2010-2011
SEVİM BALCI
Kat Temizlik
3.451,00
1.222,46
897,96
5.571,42
2008-2010
HAVVA SEZER
Kat Temizlik
2.140,00
2.416,97
988,76
5.545,73
2008-2011
ADİL NAZLIGÜL
Masör
5.212,00
0,00
0,00
5.212,00
2002-2005
ABDURRAHMAN ŞAHİN
Garson
1.702,00
1.315,44
860,77
3.878,21
2008-2010
MUHARREM BAHÇECİ
Tesis Amiri
3.300,00
0,00
0,00
3.300,00
2009
BÜLENT KÜÇÜK
Çaycı
2.727,00
0,00
0,00
2.727,00
2010
ENGİN ZURNACI
İdari Per.
4.238,00
0,00
0,00
4.238,00
2013
ELİF UZUNOĞLU
Kat Temizlik
1.696,00
0,00
0,00
1.696,00
2008-2010
UĞUR EKİNCİ
Şoför
1.170,00
0,00
0,00
1.170,00
2010
ZEKERİYA KATKICI
Çamaşırcı
630,00
0,00
0,00
630,00
2002
ADIGÜZEL YAVUZ
Garson
806,00
0,00
0,00
806,00
2010
TOPLAM
369.850,32
276.695,51
42.542,12
701.498,01
KOCAELİSPOR KULÜBÜNDE HALEN ÇALIŞMAKTA OLAN PERSONELİN ALACAK DURUMU
ADI SOYADI
GÖREVİ
MAAŞ ALACAĞI
KIDEM TAZMİNATI
İHBAR TAZMİNATI
ALACAK TOPLAMI
ALACAĞIN OLUŞTUĞU YILLAR
SİNAN ŞENTÜRK
Muh.Müdürü
1.939,04
0,00
0,00
1.939,04
2002-2013
SEVDA ADALI
İdari Pers.
8.825,00
18.287,34
EMEKLİLİK
27.112,34
2002-2013
ASIM GÜNDOĞDU
Malzemeci
20.367,37
24.394,50
EMEKLİLİK
44.761,87
2002-2013
MUSTAFA ATAÇ
Malzemeci
21.330,72
11.782,94
EMEKLİLİK
33.113,66
2002-2013
EFRAHİM KURHAN
Masör
29.775,69
0,00
0,00
29.775,00
2002-2013
ALİ ARSLAN
Masör
36.834,39
0,00
0,00
37.948,00
2002-2011
TOPLAM
119.072,21
54.464,78
0,00
174.649,91
Bugün 11:31 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:41 TSİ )
İşte Kocaelispor'dan alacağı olan isimler...
Kocaelispor'da alacağı olan personellerin isimleri tek tek açıklandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:31 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Izmitli - rakamlara bak rezalet, hep uydurmaca, bende yazdırayım adımı bari otuzbin falan, adam şöförmüş 50 bin maaş alacagım var demiş, ya sen yıllarca hiç maaş almadanmı çalıştın neyedin ne içtin? insanda biraz utanma olur, rakamlar hep uydurmaca, yönetimde karşı dava açsın hepsine, evraklar araştırılsın, kim işe gelmiş işini yapmış kim gelmemiş işini aksatmış, çalışma saatleri hepsi çıkartılsın, karşı dava açılsın, hepside ihbar koymuş bide, ihbara hak kazanmanız için önceden bildirilmeden aynı gün işten atılmanız lazım, hepinizmi pat diye işten atıldınız? habersizce?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.