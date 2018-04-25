İşte Kocaelispor'dan alacağı olan isimler...

Izmitli - rakamlara bak rezalet, hep uydurmaca, bende yazdırayım adımı bari otuzbin falan, adam şöförmüş 50 bin maaş alacagım var demiş, ya sen yıllarca hiç maaş almadanmı çalıştın neyedin ne içtin? insanda biraz utanma olur, rakamlar hep uydurmaca, yönetimde karşı dava açsın hepsine, evraklar araştırılsın, kim işe gelmiş işini yapmış kim gelmemiş işini aksatmış, çalışma saatleri hepsi çıkartılsın, karşı dava açılsın, hepside ihbar koymuş bide, ihbara hak kazanmanız için önceden bildirilmeden aynı gün işten atılmanız lazım, hepinizmi pat diye işten atıldınız? habersizce?