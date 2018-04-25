Aranan 44 kişi uygulamalarda yakalandı

Genel güvenlik ve asayişin sağlanması için, suç ve suçlularla mücadele kapsamında büyük önem arz eden aranan şahısların yakalanması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, ülkemiz genelinde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirildi. Kocaeli’nde de 22 Nisan 2018 günü 100 ekip ve 323 personelin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı uygulamalarda, 44 aranan şahıs yakalandı. Sabah 05.45’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda başta mala karşı işlenen suçlar olmak üzere, adam öldürme, yağma, uyuşturucu ticareti yapmak, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 12 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan yakalanan şahıslardan birinin evinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.