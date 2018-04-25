Genel güvenlik ve asayişin sağlanması için, suç ve suçlularla mücadele kapsamında büyük önem arz eden aranan şahısların yakalanması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, ülkemiz genelinde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirildi. Kocaeli’nde de 22 Nisan 2018 günü 100 ekip ve 323 personelin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı uygulamalarda, 44 aranan şahıs yakalandı. Sabah 05.45’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda başta mala karşı işlenen suçlar olmak üzere, adam öldürme, yağma, uyuşturucu ticareti yapmak, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 12 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan yakalanan şahıslardan birinin evinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Bugün 11:50 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:51 TSİ )
Aranan 44 kişi uygulamalarda yakalandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Bugün 11:50 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz