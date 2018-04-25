AKP’de vekillik için 2. aday da başvurusunu yaptı

Partide ilk aday Ertekin Akbulak olurken ikinci aday 69 yaşındaki Yavuz Demir oldu

YAVUZ DEMİRKİMDİR?

1949 Erzurum Şenkaya doğumlu olan Yavuz Demir şuan haber koordinatörlüğü yapan Demir, Ak Parti’ye 2016’da üye oldu. Yerel basına yönelik çalışmalar yapmak isteyen Demir, Darıca’da ikamet ediyor. Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olan Demir, evli ve 2 çocuk babası.