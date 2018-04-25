Körfez GB: 7 B.Karadeniz: 1

U-17 Futbol Ligi Play-Off C Grubu’nda önceki akşam tek maç onandı. Körfez Gençler Birliği takımı, Gebze Beylikbağı Karadeniz ekibini tam 1 yenerek adeta ‘7’ bitirdi. Yarın da üç maç var ve her üçü de 19.00’da başlayacak.
İşte bugünün programı…
C-GÖLCÜK ŞİRİNKÖY-KOC. 1937 SEKA 19.00 DEĞİRMENDERE ST.
B-KARAMÜRSEL İ.Y. SPOR ÇAYIROVA 19.00 KARAMÜRSEL ST.
D-GEBZE BEYLİKBAĞI-DİLOVASI BLD. 19.00 BEYLİKBAĞI STADI
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz