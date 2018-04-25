Körfez GB: 7 B.Karadeniz: 1

U-17 Futbol Ligi Play-Off C Grubu’nda önceki akşam tek maç onandı. Körfez Gençler Birliği takımı, Gebze Beylikbağı Karadeniz ekibini tam 1 yenerek adeta ‘7’ bitirdi. Yarın da üç maç var ve her üçü de 19.00’da başlayacak.

İşte bugünün programı…

C-GÖLCÜK ŞİRİNKÖY-KOC. 1937 SEKA 19.00 DEĞİRMENDERE ST.

B-KARAMÜRSEL İ.Y. SPOR ÇAYIROVA 19.00 KARAMÜRSEL ST.

D-GEBZE BEYLİKBAĞI-DİLOVASI BLD. 19.00 BEYLİKBAĞI STADI